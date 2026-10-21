В Риге можно будет бесплатно проверить родинки: где и как записаться
29 октября Рижская 1-я больница приглашает жителей бесплатно проверить родинки и другие образования на коже у дерматологов. Такая профилактическая проверка поможет вовремя обнаружить подозрительные изменения, которые могут свидетельствовать о меланоме и других опухолях кожи.
Изменения на коже не всегда заметны самому человеку, а даже на первый взгляд безобидная родинка со временем может измениться. Поэтому регулярные осмотры у дерматолога помогают своевременно выявлять возможные проблемы.
Меланома - одна из наиболее агрессивных злокачественных опухолей кожи. При этом ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение. Чем раньше обнаружены подозрительные изменения, тем быстрее можно провести необходимые обследования и при необходимости начать лечение.
Во время бесплатной проверки дерматологи Рижской 1-й больницы осмотрят образования на коже с помощью оптического дерматоскопа. Этот прибор позволяет рассматривать их под многократным увеличением и точнее оценивать структуру. Если врач обнаружит подозрительные образования, пациент получит рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению.
Когда и где пройдет бесплатная проверка?
- Дата: четверг, 29 октября 2026 года.
- Время: с 9:00 до 13:00.
- Место: Рижская 1-я больница, улица Бруниниеку, 5, корпус № 2, первый этаж, конференц-зал.
- Запись: по телефону 67366323.
Предварительная запись обязательна. Записаться можно по единому информационному телефону больницы 67366323 в рабочие дни с 8:00 до 18:00, по субботам - с 9:30 до 15:00.