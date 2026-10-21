Историческая вилла на берегу Рижского залива снова сменила владельца: цена сделки - почти 7 млн евро
В Юрмале состоялась крупная сделка с исторической недвижимостью: трехэтажная вилла на первой линии у моря, спроектированная знаменитым архитектором Эйженом Лаубе, продана за 6,8 млн евро.
В Юрмале продали историческую виллу, расположенную на 19-й линии в районе Лиелупе. Согласно данным Земельной книги, стоимость сделки составила 6,8 млн евро. Покупателем стал Александр Шнайдер, а продавцом - предпринимательница белорусского происхождения Мария Гвардейцева.
Недвижимость включает земельный участок площадью 7075 квадратных метров и трехэтажный особняк общей площадью 1220,9 квадратного метра. Согласно объявлению, размещенному на портале City24.lv, в доме десять комнат, в том числе восемь спален. Вилла находится на первой береговой линии, примерно в 40-50 метрах от моря. Ее построили в 1928 году по проекту архитектора Эйжена Лаубе в качестве летней резиденции для общественного деятеля Яниса Дависа.
В 2005 году здание реконструировали и расширили. Проект подготовили архитекторы Угис Заберс и Эвия Визуле. Еще в 2003 году был разработан проект оформления интерьера.
От бывшего акционера Liepājas metalurgs к белорусской предпринимательнице
В 1990-х годах вилла принадлежала бывшему председателю правления Latvijas gāze Адриану Давиcу и Олгерту Висвалдису Давиcу, свидетельствуют данные Земельной книги.
Позже собственником стал Илья Сегал, бывший акционер металлургического предприятия Liepājas metalurgs. В 2013 году он подарил недвижимость своему сыну Эдуарду Сегалу, который впоследствии продал ее Марии Гвардейцевой.
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В ноябре 2018 года Гвардейцева приобрела виллу вместе с участком за 6,35 млн евро. На тот момент сделка стала одной из самых дорогих на рынке недвижимости Юрмалы. По опубликованной тогда информации, для покупки ей не потребовался ипотечный кредит.
Мария Гвардейцева родилась в 1982 году в Беларуси и известна как предпринимательница в сфере коммуникаций. Она руководила коммуникационным агентством PRCI. Storytellers и была соучредителем Ассоциации компаний коммуникационных консультантов.
Впоследствии вилла привлекала внимание СМИ и в связи с разделом имущества супругов Гвардейцевых.
Теперь исторический особняк сменил владельца вновь. Нынешняя цена продажи - 6,8 млн евро - на 450 тысяч евро превышает сумму, за которую Гвардейцева приобрела недвижимость в 2018 году.