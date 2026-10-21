Историческая вилла на берегу Рижского залива снова сменила владельца: цена сделки - почти 7 млн евро

Недвижимость включает земельный участок площадью 7075 квадратных метров и трехэтажный особняк общей площадью 1220,9 квадратного метра. Согласно объявлению, размещенному на портале City24.lv, в доме десять комнат, в том числе восемь спален. Вилла находится на первой береговой линии, примерно в 40-50 метрах от моря. Ее построили в 1928 году по проекту архитектора Эйжена Лаубе в качестве летней резиденции для общественного деятеля Яниса Дависа.