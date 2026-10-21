За вывоз мусора можно платить меньше: в Риге появился инструмент для экономии

В 2025 году в Риге раздельно собрали уже 47% бытовых отходов - примерно вдвое больше, чем в 2020 году. Согласно расчетам самоуправления, благодаря сортировке легкой упаковки и стекла рижане в 2025 году в общей сложности сэкономили более 32 млн евро. Именно столько им пришлось бы заплатить, если бы эти отходы вывозили как несортированный бытовой мусор.