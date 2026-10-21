За вывоз мусора можно платить меньше: в Риге появился инструмент для экономии
Многие дома продолжают платить за вывоз мусора по прежнему графику, даже если жители активно сортируют отходы и несортированного мусора становится меньше. Новый калькулятор поможет определить, сколько контейнеров действительно необходимо и как часто их нужно вывозить.
Региональный центр по управлению отходами Средней Латвии Getliņi совместно с самоуправлениями региона создал практический инструмент, который позволяет рассчитать необходимое количество и объем контейнеров для разных видов отходов, а также подобрать оптимальную частоту их вывоза. Калькулятор доступен на сайте getlini.lv.
Калькулятор предназначен прежде всего для управляющих домами, но будет полезен и собственникам недвижимости, и тем, кто планирует строительство новых жилых зданий. С его помощью можно как организовать вывоз отходов на новом объекте, так и пересмотреть количество уже имеющихся контейнеров и график их опустошения.
Результаты расчета можно использовать в качестве первоначального ориентира. В дальнейшем количество и объем контейнеров, а также частоту вывоза рекомендуется корректировать с учетом того, насколько они фактически заполняются.
Особенно важно это для домов, жители которых активно сортируют отходы. По мере увеличения объема отсортированного мусора количество несортированных бытовых отходов сокращается. Поэтому управляющим необходимо следить за заполнением контейнеров и при необходимости уменьшать их количество и объем или сокращать частоту вывоза несортированных отходов. В противном случае жители могут продолжать платить за вывоз полупустых контейнеров, хотя фактический объем несортированного мусора уже уменьшился.
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Сортировка позволяет существенно сократить и расходы жителей. В Риге за вывоз правильно отсортированных легких упаковочных материалов, текстиля и стеклянной тары платить не нужно, а вывоз биоотходов обходится на 40% дешевле, чем вывоз несортированных бытовых отходов.
В 2025 году в Риге раздельно собрали уже 47% бытовых отходов - примерно вдвое больше, чем в 2020 году. Согласно расчетам самоуправления, благодаря сортировке легкой упаковки и стекла рижане в 2025 году в общей сложности сэкономили более 32 млн евро. Именно столько им пришлось бы заплатить, если бы эти отходы вывозили как несортированный бытовой мусор.
Например, каждый правильно отсортированный и вывезенный контейнер объемом 1,1 кубометра для легких упаковочных материалов или стекла в 2025 году позволял дому сэкономить около 32-36 евро. Если благодаря сортировке удается отказаться от еженедельного вывоза одного контейнера объемом 1,1 кубометра для несортированных отходов, годовая экономия для дома может составить примерно 1600-1900 евро.
Новый калькулятор помогает использовать эти возможности на практике: не только обеспечить жителям условия для сортировки отходов, но и привести систему контейнеров в соответствие с фактическим количеством мусора, избегая тем самым ненужных расходов.