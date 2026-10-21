Войска НАТО в Латвии скоро проведут крупнейшие учения по развертыванию сил. Что надо знать жителям
С 26 октября по 8 ноября многонациональная бригада НАТО в Латвии проведет крупнейшие на сегодняшний день учения по развертыванию сил Resolute Reforger 2026. В них примут участие около 3000 военнослужащих и 1000 единиц военной техники.
Отработка переброски
С 26 октября по 2 ноября военнослужащие и военная техника бригады будут перемещаться по автомобильным и железным дорогам с военных баз "Адажи" и "Цери" к местам проведения учений в восточной части Латвии. Учебные задачи будут выполняться в краях Огре, Екабпилс, Айзкраукле, Даугавпилс, Алуксне, Балви, Гулбене, Мадона, Резекне и Аугшдаугава, а также в городе государственного значения Резекне.
Во время учений подразделения многонациональной бригады НАТО в Латвии будут отрабатывать развертывание сил, снабжение, управление и связь, а также совершенствовать взаимодействие с Национальными вооруженными силами Латвии. Цель учений – проверить способность бригады перемещать и снабжать подразделения, а также координировать их действия на больших расстояниях.
С 4 по 8 ноября подразделения приведут в порядок использованные территории для учений и вернутся на военные базы.
"Учения Resolute Reforger позволят нам продемонстрировать способность перебрасывать боеспособные силы на большие расстояния, обеспечивать их действия в полевых условиях, а также поддерживать эффективное управление, контроль и связь на протяжении всех учений", – заявил командир многонациональной бригады НАТО в Латвии полковник Дэвид Брассар.
Вниманию жителей!
Во время учений ожидается усиленное передвижение военнослужащих союзных сил и военной техники по дорогам между военными базами "Адажи" и "Цери" и местами проведения учений в Огрском, Екабпилсском, Айзкраукльском, Даугавпилском, Алуксненском, Балвском, Гулбенском, Мадонском, Резекненском и Аугшдаугавском краях, а также в городе государственного значения Резекне. На отдельных участках дорог движение может ненадолго замедлиться.
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Все перемещения военной техники будут проводиться в соответствии с правилами дорожного движения Латвии. В местах проведения учений и вблизи них жители смогут увидеть военнослужащих, а также вертолеты CH-146 Griffon Вооруженных сил Канады, которые будут поддерживать подразделения многонациональной бригады НАТО в Латвии.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что Министерство обороны предлагает призывать на мобилизационные учения и земессаргов.