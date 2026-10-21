Войска НАТО в Латвии скоро проведут крупнейшие учения по развертыванию сил. Что надо знать жителям

С 26 октября по 2 ноября военнослужащие и военная техника бригады будут перемещаться по автомобильным и железным дорогам с военных баз "Адажи" и "Цери" к местам проведения учений в восточной части Латвии. Учебные задачи будут выполняться в краях Огре, Екабпилс, Айзкраукле, Даугавпилс, Алуксне, Балви, Гулбене, Мадона, Резекне и Аугшдаугава, а также в городе государственного значения Резекне.