Пенсия может оказаться меньше ожидаемой - жителям Латвии советуют самостоятельно проверить стаж

Во время передачи один из слушателей рассказал, что ему сейчас 80 лет и он уже не помнит, чем занимался в 1990 году. По его словам, в последующие годы у него были тяжелые жизненные обстоятельства, из-за которых он не работал. Мужчина поинтересовался, может ли он теперь внести недостающие платежи.