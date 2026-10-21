Пенсия может оказаться меньше ожидаемой - жителям Латвии советуют самостоятельно проверить стаж
Что делать, если человек не помнит, где работал в начале 1990-х, или подозревает, что за определенные годы за него не уплачивались налоги? Можно ли сейчас восполнить недостающие взносы, чтобы увеличить пенсию? Такие вопросы прозвучали в эфире программы "Uz līnijas" на TV24, где председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш призвал жителей самостоятельно проверить данные о своем трудовом стаже.
Во время передачи один из слушателей рассказал, что ему сейчас 80 лет и он уже не помнит, чем занимался в 1990 году. По его словам, в последующие годы у него были тяжелые жизненные обстоятельства, из-за которых он не работал. Мужчина поинтересовался, может ли он теперь внести недостающие платежи.
Берзиньш назвал этот вопрос очень важным и объяснил, что прежде всего необходимо обратиться в Государственное агентство социального страхования (VSAA).
"Нужно обратиться в VSAA. Там собрана вся информация. Сам человек тоже должен поинтересоваться, уплачивались ли за него взносы или нет. Это можно выяснить - были ли в тот период уплачены налоги", - пояснил политик.
По его словам, если за определенный период социальные взносы не поступали, эти годы могут не попасть в страховой стаж, учитываемый при расчете пенсии. В результате размер пенсионных выплат может оказаться ниже, чем человек рассчитывал.
Особенно внимательно, считает Берзиньш, стоит проверить периоды работы в начале 1990-х годов. При расчете пенсии можно обнаружить, что отдельные годы не учтены.
"Когда человек выходит на пенсию, в расчете сразу можно увидеть, что, например, не засчитан стаж за период с 1991-го по 1995 год или с 1992-го по 1993 год. Поэтому нужно самим поинтересоваться, связаться с VSAA", - подчеркнул он.
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При этом вопрос о том, можно ли сейчас исправить подобные ситуации и каким образом это будет происходить, пока остается открытым. Берзиньш признал, что не может назвать точную процедуру, поскольку соответствующий закон еще не принят. "Я очень надеюсь, что его примут. Тогда станет известно, каким образом и куда нужно обращаться, какова процедура, чтобы все выяснить, уладить и привести документы в порядок", - заявил депутат.
Таким образом, тем, кто работал в 1990-е годы, а также находился в отпуске по уходу за ребенком, стоит проверить сведения о своем страховом стаже в VSAA. Это позволит выяснить, все ли периоды учтены при расчете пенсии.