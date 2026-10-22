"В тюрьму никто не сел": бизнесмен заявил, что безответственные решения уничтожают экономику Латвии
Ошибочные политические решения наносят ущерб стране, но не менее опасна безответственная трата государственных средств. Предприниматель Марис Ревалдс считает, что за расточительство расплачивается вся экономика Латвии, тогда как виновные зачастую отделываются лишь потерей должности.
Председатель правления медицинского предприятия Veselības centrs 4 Марис Ревалдс в эфире программы "Kārtības rullis" на TV24 резко раскритиковал отсутствие реальной ответственности за расточительное и непродуманное использование денег налогоплательщиков. По его мнению, последствия таких решений ощущает вся страна, а виновные нередко избегают серьезного наказания. "Скажу жестко - все это экономические преступления", - заявил предприниматель.
Ревалдс подчеркнул, что средства достаются налогоплательщикам большим трудом, поэтому особенно возмутительно, когда собранные с людей деньги тратят бездумно, растрачивают или используют настолько неэффективно, что в итоге не остается никакого результата, который мог бы оправдать расходы.
"Кто-то распоряжается нашими деньгами, которые мы с огромным трудом собрали в виде налогов. Если их растрачивают, разбазаривают, обращаются с ними идиотским образом, а потом ничего не происходит, то чего мы вообще хотим? Чего мы можем ожидать в будущем?" - возмутился Ревалдс.
По его словам, одна из главных проблем заключается в том, что последствия подобных решений далеко не всегда соответствуют нанесенному ущербу. Для руководителей разных уровней самым серьезным наказанием зачастую становится потеря должности. Однако даже это не обязательно означает конец карьеры: некоторые впоследствии возвращаются на другие посты.
При этом юридическая ответственность за причиненный государству ущерб наступает далеко не всегда. "Самые тяжелые последствия для менеджеров разных уровней - это просто потеря должности. Некоторые из них потом возвращаются на какие-то другие позиции. Но в тюрьму никто не сел, а они во многом уничтожили экономику Латвии", - заявил предприниматель.
Ревалдс считает, что отсутствие ощутимой ответственности за подобные действия создает опасную ситуацию: люди, принимающие ошибочные или безответственные решения, не всегда сталкиваются с последствиями собственных поступков. В результате ущерб несет не только государственный бюджет - страдает экономика в целом.
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Предприниматель подчеркнул, что подобная практика затрагивает все общество и назвал ее по-настоящему тяжелой проблемой. По его мнению, рассчитывать на существенные изменения трудно, пока за решения, принятые с использованием общественных средств, не наступает реальная ответственность.