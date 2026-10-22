"В тюрьму никто не сел": бизнесмен заявил, что безответственные решения уничтожают экономику Латвии

При этом юридическая ответственность за причиненный государству ущерб наступает далеко не всегда. "Самые тяжелые последствия для менеджеров разных уровней - это просто потеря должности. Некоторые из них потом возвращаются на какие-то другие позиции. Но в тюрьму никто не сел, а они во многом уничтожили экономику Латвии", - заявил предприниматель.