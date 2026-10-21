Осень, которую хочется запомнить: Рига и Сигулда утопают в ярких красках октября

И дело не только в красоте природы. Эта осень запомнилась еще и довольно комфортной погодой. По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, первая декада октября оказалась на 2,8 градуса теплее климатической нормы. Средняя температура составила +11,7 градуса, а осадков выпало заметно меньше обычного. Неудивительно, что многие предпочитают проводить свободное время на свежем воздухе, а не дома.