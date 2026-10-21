Осень в Риге и Сигулде 2026
Этой осенью Латвия особенно красива, и многие жители страны делятся в социальных сетях впечатлениями от ярких пейзажей и удивительно мягкой ...
Осень, которую хочется запомнить: Рига и Сигулда утопают в ярких красках октября
Этой осенью Латвия особенно красива, и многие жители страны делятся в социальных сетях впечатлениями от ярких пейзажей и удивительно мягкой для октября погоды. Пока Рига радует золотыми парками и солнечными улицами, Сигулда переживает настоящий наплыв посетителей, желающих застать самые красочные дни года.
Середина октября в этом году подарила жителям Латвии немало приятных моментов. Деревья окрасились во всевозможные оттенки желтого, оранжевого и красного, а солнечная погода позволила в полной мере насладиться осенними прогулками. Причем за красивыми пейзажами необязательно отправляться далеко от дома - порой достаточно заглянуть в ближайший парк или просто пройтись по знакомым улицам.
Особенно преобразилась Рига. Золотые клены украшают городские парки и скверы, на тротуарах шуршит опавшая листва, а возле кафе и магазинов появляются композиции из тыкв и осенних цветов. При этом кое-где до сих пор продолжают цвести яркие цветы, напоминая о недавно закончившемся лете.
Но главным направлением для любителей золотой осени традиционно остается Сигулда. В минувшие выходные сюда приехало множество людей. Жители Латвии гуляли по природным тропам, любовались долиной Гауи, посещали замки и смотровые площадки, фотографировались на фоне разноцветных лесов. По информации Сигулдского самоуправления, минувшие выходные стали для местных замков самыми посещаемыми с начала пандемии в 2020 году. Только Сигулдский замок Ливонского ордена за два дня посетили 2184 человека, а Новый замок - 810.
И дело не только в красоте природы. Эта осень запомнилась еще и довольно комфортной погодой. По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, первая декада октября оказалась на 2,8 градуса теплее климатической нормы. Средняя температура составила +11,7 градуса, а осадков выпало заметно меньше обычного. Неудивительно, что многие предпочитают проводить свободное время на свежем воздухе, а не дома.
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При этом ощущение, что осень в Латвии стала теплее, имеет и климатическое объяснение. Многолетние наблюдения подтверждают постепенное повышение температуры воздуха в стране. Среднегодовая температура за период с 1991 по 2020 год была примерно на 1,2 градуса выше, чем в 1961-1990 годах.