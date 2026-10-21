В Риге младшеклассник душил ребенка и бил учителей - мать уверена, что сын защищался

О насилии среди школьников чаще говорят в связи с подростковым возрастом или периодом, когда дети только приближаются к нему. Однако случай в Рижской классической гимназии показывает, что с подобными проблемами приходится сталкиваться и значительно раньше. Как сообщает программа TV3 "Bez Tabu", один из учеников начальной школы регулярно обижает других детей. Во время эпизодов агрессии страдают даже педагоги.