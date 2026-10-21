В Риге младшеклассник душил ребенка и бил учителей - мать уверена, что сын защищался
В одной из рижских школ ученик младших классов, по словам родителей и педагогов, регулярно проявляет агрессию по отношению к сверстникам, а во время конфликтов достается даже учителям, однако его мать считает, что сын, вероятно, лишь защищался.
О насилии среди школьников чаще говорят в связи с подростковым возрастом или периодом, когда дети только приближаются к нему. Однако случай в Рижской классической гимназии показывает, что с подобными проблемами приходится сталкиваться и значительно раньше. Как сообщает программа TV3 "Bez Tabu", один из учеников начальной школы регулярно обижает других детей. Во время эпизодов агрессии страдают даже педагоги.
Мать одного из пострадавших детей рассказала передаче, что агрессивное поведение мальчика наблюдалось и в предыдущие учебные годы, но в этом году ситуация, по ее словам, не улучшилась.
Недавно женщина получила сообщение из школы о том, что ее ребенка душил одноклассник. Для разрешения конфликта пришлось вмешаться двум педагогам, которые также получили удары.
Ранее, по словам матери, агрессивный ученик бил других детей по голове пустой пластиковой бутылкой и совершал по отношению к сверстникам другие проступки.
В школе заявили журналистам, что пытаются найти решение проблемы. В настоящее время мальчик отстранен от обычных занятий на две недели и осваивает учебную программу индивидуально.
При этом представители учебного заведения не скрывают, что ситуация осложняется отношением родителей ребенка. По их словам, те отказываются признавать существование проблемы, из-за чего искать пути ее решения становится значительно труднее.
В разговоре с программой "Bez Tabu" мать мальчика также заявила, что, по ее мнению, сын, вероятнее всего, лишь защищался. Женщина добавила, что дома не замечала у ребенка признаков агрессивного поведения.