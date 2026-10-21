Ким Чен Ын впал в кому и умер? В Северной Корее отреагировали на слухи о его смерти
После того как в социальных сетях распространились сообщения о возможной смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына из-за сильного кровоизлияния в мозг, государственные СМИ страны опубликовали новые фотографии, на которых диктатор запечатлен вместе с дочерью.
Государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA во вторник, 20 октября, опубликовало фотографии, на которых 42-летний Ким Чен Ын посещает выставку одежды и обуви в Пхеньяне. По данным агентства, визит состоялся в понедельник, 19 октября.
На снимках северокорейский лидер осматривает представленные на выставке товары, в том числе одежду и обувь, а также беседует с официальными лицами. Его сопровождает дочь Ким Чжу Э, которая в последние годы все чаще появляется вместе с отцом во время официальных мероприятий.
Публикация новых фотографий последовала за громкими слухами, распространившимися в социальных сетях в минувшие выходные. Живущий в США китайский диссидент Се Ваньцзюнь, называющий себя председателем Демократической партии Китая, утверждал, что Ким Чен Ын перенес тяжелое кровоизлияние в мозг и впал в кому.
Согласно распространявшейся им информации, северокорейского лидера якобы в срочном порядке доставили в пекинскую больницу Медицинского колледжа Пекинского союза, поскольку в Северной Корее не смогли обеспечить ему необходимое лечение.
Позднее диссидент сделал еще более громкое заявление - Ким Чен Ын якобы умер, а его останки тайно доставили обратно в Северную Корею. Он также утверждал, что власти Пхеньяна пытаются скрыть смерть лидера от населения.
Официальные СМИ Северной Кореи напрямую не комментировали эти слухи, однако опубликованные фотографии свидетельствуют о том, что диктатор продолжает выполнять свои обязанности. Вместе с тем из-за жесткого контроля над информацией в стране невозможно независимо проверить все сведения государственных СМИ о деятельности лидера.
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Это не первый случай, когда в мире распространяются слухи о возможной смерти Ким Чен Ына. Подобные предположения о состоянии его здоровья появлялись и в 2020 году, когда диктатор на несколько недель исчез из поля зрения общественности.