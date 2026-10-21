Ким Чен Ын впал в кому и умер? В Северной Корее отреагировали на слухи о его смерти

На снимках северокорейский лидер осматривает представленные на выставке товары, в том числе одежду и обувь, а также беседует с официальными лицами. Его сопровождает дочь Ким Чжу Э, которая в последние годы все чаще появляется вместе с отцом во время официальных мероприятий.