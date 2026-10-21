В четверг в Латвии будет до +15 градусов, но местами усилится ветер

В ночь на четверг небо временами будет затянуто облаками, однако на востоке страны прояснения ожидаются чаще. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, осадков не предвидится. Минимальная температура воздуха составит преимущественно +6...+11 градусов, местами в восточных районах похолодает до +3...+6 градусов.