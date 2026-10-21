В четверг в Латвии будет до +15 градусов, но местами усилится ветер
В четверг, 22 октября, погода в Латвии вновь порадует относительно высокими для осени температурами. Местами воздух прогреется до +15 градусов, а дожди обойдут страну стороной. Однако на побережье погоду немного испортит усиливающийся ветер.
В ночь на четверг небо временами будет затянуто облаками, однако на востоке страны прояснения ожидаются чаще. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, осадков не предвидится. Минимальная температура воздуха составит преимущественно +6...+11 градусов, местами в восточных районах похолодает до +3...+6 градусов.
В Риге ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, температура воздуха опустится до +7...+8 градусов.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, на западе страны небо чаще окажется затянутым тучами. Осадков не ожидается. На морском побережье порывы юго-восточного, восточного ветра усилятся до 15 м/с. Воздух прогреется до +10...+15 градусов.
В Риге временами будет светить солнце, день пройдет без осадков. Сохранится слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, а температура воздуха повысится до +12...+14 градусов.