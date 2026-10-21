Юдину объявили предупреждение по делу о конфликте с сотрудницей Сейма: депутат идет в Конституционный суд
Комиссия Сейма по этике вынесла председателю Юридической комиссии Андрею Юдину письменное предупреждение из-за возможного неподобающего обращения с сотрудницей парламента. Депутат считает решение несправедливым и заявляет об ущербе своей репутации.
Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в среду завершила рассмотрение дела о возможном нарушении депутатской этики председателем Юридической комиссии Андреем Юдиным ("Новое Единство"). Ему вменяли неподобающее поведение по отношению к одной из сотрудниц парламента. По итогам разбирательства депутаты решили вынести Юдину письменное предупреждение. Как сообщает агентство LETA, единогласия в комиссии не было, однако большинство депутатов на закрытом заседании поддержало это решение.
Сам Юдин охарактеризовал сотрудницу, с которой произошел инцидент, как "человечную", подчеркнув при этом, что разговор между ними касался исключительно рабочих вопросов.
Депутат заявил, что принятое решение нанесло ущерб его репутации. "Это решение принято без какой-либо проверки фактов", - сказал Юдин агентству LETA. По его мнению, политические оппоненты решили воспользоваться ситуацией, чтобы расправиться с ним, не проводя расследования и не устанавливая обстоятельства произошедшего. Юдин также утверждает, что обжаловать решение комиссии невозможно, поэтому он намерен обратиться в Конституционный суд Латвии.
"Разбирательство в Конституционном суде потребует времени, но другого выхода нет. Мне нанесен ущерб, меня наказали за нарушение, которого я не совершал. Здесь ведутся грязные политические игры", - заявил депутат.
Тем временем Государственная полиция подтвердила агентству LETA, что получила заявление в отношении Юдина и начала ведомственную проверку.
Ранее сообщалось, что председатель комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян) сообщил, что комиссия получила заявление депутата Линды Лиепини ("Латвия на первом месте") о возможном нарушении кодекса этики парламентариев. Оно основано на информации, изложенной в заявлении сотрудницы Сейма.
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Во время заседания депутаты обсудили, следует ли рассматривать вопрос открыто или за закрытыми дверями. Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте") указал, что заявление содержит чувствительную информацию и персональные данные, поэтому заседание должно быть закрытым. Юдин, напротив, не считал необходимым проводить заседание в закрытом режиме, однако призвал не разглашать личные данные сотрудницы. Депутат заявил, что выдвинутые против него обвинения не доказаны, и выразил мнение, что кто-то пытается навредить его репутации без каких-либо доказательств. Лиепиня пояснила, что сама получила информацию о возможном инциденте и передала ее дальше, но лично при произошедшем не присутствовала. По ее мнению, при рассмотрении заявления неизбежно придется затронуть чувствительные сведения, в том числе персональные данные.
Вуцанс также сообщил, что адвокат сотрудницы попросил обеспечить неразглашение информации о ней и не допустить вмешательства в ее частную жизнь.
Однопартиец Юдина, депутат Эдмунд Юревиц ("Новое Единство"), отметил, что первые сообщения о возможном инциденте появились публично в публикациях Лиепини в социальных сетях. Он подчеркнул, что сейчас ситуацию оценивает администрация Сейма и предполагаемое нарушение пока не установлено. Поэтому, по его словам, не следует делать преждевременные выводы.
Депутат Атис Швинка ("Прогрессивные") также высказался за открытое рассмотрение вопроса при условии, что личность сотрудницы и информация о ней не будут раскрыты.
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Во время заседания Юдин еще раз подчеркнул, что ситуацию оценивают ответственные государственные учреждения и необходимо дождаться их выводов. Он заявил, что не считает себя виновным в приписываемых ему действиях. "Я понимаю, что информация, которую я предоставил, человеку была неприятна", - сказал Юдин, комментируя произошедшее. По мнению депутата, вместо решения ситуации его публично обвинили, руководствуясь политическими мотивами.
В завершение заседания большинство членов комиссии поддержало начало разбирательства о возможном нарушении кодекса депутатской этики. Также было решено, что в дальнейшем спор будут рассматривать в закрытом режиме.
На прошлой неделе депутат от оппозиции Линда Лиепиня публично заявила о возможном агрессивном поведении Юдина по отношению к сотруднице Сейма. Сам Юдин в комментарии агентству LETA категорически отверг обвинения в насилии, моббинге и боссинге. Он подчеркнул, что лишь критиковал сотрудницу за низкое качество работы.