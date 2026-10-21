Юдину объявили предупреждение по делу о конфликте с сотрудницей Сейма: депутат идет в Конституционный суд

Во время заседания депутаты обсудили, следует ли рассматривать вопрос открыто или за закрытыми дверями. Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте") указал, что заявление содержит чувствительную информацию и персональные данные, поэтому заседание должно быть закрытым. Юдин, напротив, не считал необходимым проводить заседание в закрытом режиме, однако призвал не разглашать личные данные сотрудницы. Депутат заявил, что выдвинутые против него обвинения не доказаны, и выразил мнение, что кто-то пытается навредить его репутации без каких-либо доказательств. Лиепиня пояснила, что сама получила информацию о возможном инциденте и передала ее дальше, но лично при произошедшем не присутствовала. По ее мнению, при рассмотрении заявления неизбежно придется затронуть чувствительные сведения, в том числе персональные данные.