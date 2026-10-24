Не забудьте перевести часы! Уже этой ночью Латвия вернется к зимнему времени
В ночь с субботы на воскресенье, 25 октября, жителей Латвии ждет ежегодный переход на зимнее время. На этот раз стрелки часов нужно будет перевести на час назад, а значит, поспать можно будет немного дольше.
В котором часу переводить стрелки?
Переход на зимнее время состоится в ночь с 24 на 25 октября, ровно в 4:00. В этот момент часы необходимо будет перевести на один час назад - с 4:00 на 3:00.
Таким образом, ночь с субботы на воскресенье продлится на час дольше обычного. Для тех, кто привык просыпаться в определенное время, это возможность получить дополнительный час сна.
Большинство современных смартфонов, компьютеров, планшетов и других электронных устройств переведут время автоматически, если в настройках включено автоматическое определение часового пояса и даты. А вот стрелки обычных настенных часов, будильников и некоторых бытовых приборов придется переставить самостоятельно.
После перехода Латвия будет жить по восточноевропейскому времени (UTC+2). Летом в стране действует восточноевропейское летнее время (UTC+3).
Во сколько теперь будет рассветать и темнеть?
Самое заметное изменение жители Латвии почувствуют уже в воскресенье вечером. Солнце начнет заходить по часам примерно на час раньше, зато утром светать тоже будет раньше.
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Например, согласно астрономическим расчетам сервиса Time and Date, в Риге в субботу, 24 октября, солнце взойдет примерно в 8:15, а зайдет в 17:58.
Уже в воскресенье, 25 октября, после перевода часов восход солнца ожидается около 7:18, а закат - в 16:56. Это означает, что темнеть в столице будет еще до пяти часов вечера.
При этом важно понимать, что сам перевод часов не сокращает продолжительность светового дня. Солнце будет находиться над горизонтом практически столько же времени, сколько и без перевода стрелок. Просто светлая часть суток сместится относительно привычного расписания.
Однако осенью дни действительно продолжают становиться короче по естественным причинам. В Риге 25 октября световой день продлится около 9 часов 38 минут, и в последующие недели его продолжительность будет уменьшаться.
Пассажирам поездов нужно быть особенно внимательными
Переход на зимнее время затронет и движение поездов в Латвии. Железнодорожный перевозчик Vivi уже предупредил пассажиров, что все рейсы в воскресенье, включая первые ночные поезда, будут отправляться с учетом нового времени.
Особое внимание необходимо обратить на два рейса: поезд из Зилупе, который отправляется в 3:31, и поезд из Даугавпилса с отправлением в 3:48. Оба отправятся уже после перевода стрелок, то есть в 3:31 и 3:48 по зимнему времени.
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Когда снова придется переводить часы?
Следующий переход на летнее время в Латвии состоится 28 марта 2027 года. Тогда в ночь с субботы на воскресенье, в 3:00, стрелки необходимо будет перевести на один час вперед - сразу на 4:00. В результате ночь станет на час короче. Пока Евросоюз не примет окончательное решение об отмене сезонной смены времени, Латвия будет продолжать переводить часы дважды в год.