Не забудьте перевести часы! Уже этой ночью Латвия вернется к зимнему времени

Следующий переход на летнее время в Латвии состоится 28 марта 2027 года. Тогда в ночь с субботы на воскресенье, в 3:00, стрелки необходимо будет перевести на один час вперед - сразу на 4:00. В результате ночь станет на час короче. Пока Евросоюз не примет окончательное решение об отмене сезонной смены времени, Латвия будет продолжать переводить часы дважды в год.