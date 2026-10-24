Латвия проснулась по новому времени: когда сегодня зайдет солнце?
В минувшую ночь, с субботы на воскресенье, 25 октября, Латвия перешла на зимнее время. Стрелки часов были переведены на час назад, благодаря чему жители страны получили дополнительный час сна. Однако уже сегодня вечером многие заметят не самое приятное последствие этого перехода - темнеть начнет значительно раньше.
Латвия перешла на зимнее время: что изменилось?
В ночь с 24 на 25 октября в 4:00 часы в Латвии были переведены на один час назад - на 3:00. Таким образом, минувшая ночь оказалась на час длиннее обычного. Теперь Латвия живет по восточноевропейскому времени (UTC+2), тогда как летом в стране действует восточноевропейское летнее время (UTC+3).
Большинство современных смартфонов, компьютеров, планшетов и других электронных устройств перешли на новое время автоматически, если в настройках включено автоматическое определение даты и времени. А вот стрелки обычных настенных часов, будильников и некоторых бытовых приборов необходимо перевести самостоятельно.
Во сколько теперь будет рассветать и темнеть?
После перехода на зимнее время солнце будет заходить по часам примерно на час раньше, зато утром светать тоже будет раньше. Например, согласно астрономическим расчетам сервиса Time and Date, в субботу, 24 октября, солнце в Риге взошло примерно в 8:15, а зашло в 17:58. Сегодня, 25 октября, восход солнца ожидается около 7:18, а закат - уже в 16:56. Таким образом, в столице начнет темнеть еще до пяти часов вечера.
При этом сам перевод часов не сокращает продолжительность светового дня. Светлая часть суток лишь смещается относительно привычного расписания. Однако осенью дни действительно становятся короче по естественным причинам. В Риге 25 октября световой день продлится около 9 часов 38 минут, и в ближайшие недели его продолжительность продолжит уменьшаться.
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Когда снова придется переводить часы?
Следующий переход на летнее время в Латвии состоится 28 марта 2027 года. Тогда в ночь с субботы на воскресенье в 3:00 стрелки часов переведут на один час вперед - сразу на 4:00. В результате ночь станет на час короче.
Несмотря на многолетние обсуждения отмены сезонного перевода часов в Евросоюзе, окончательного решения пока нет. Поэтому Латвия продолжает переходить на летнее и зимнее время дважды в год.