Латвия проснулась по новому времени: когда сегодня зайдет солнце?

После перехода на зимнее время солнце будет заходить по часам примерно на час раньше, зато утром светать тоже будет раньше. Например, согласно астрономическим расчетам сервиса Time and Date, в субботу, 24 октября, солнце в Риге взошло примерно в 8:15, а зашло в 17:58. Сегодня, 25 октября, восход солнца ожидается около 7:18, а закат - уже в 16:56. Таким образом, в столице начнет темнеть еще до пяти часов вечера.