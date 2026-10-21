Жителей Латвии призвали подавать коллективные иски против недобросовестных компаний
Как сообщает Латвийская ассоциация защиты интересов потребителей, обращение в суд может быть слишком дорогим и отнимать много времени. Однако коллективный иск позволяет потребителям объединиться и вместе добиться справедливой компенсации, избежав индивидуальных расходов и рисков.
Хотя коллективные иски становятся в Европе все более значимым инструментом защиты прав потребителей, многие до сих пор не знают о такой возможности.
Например, если компания необоснованно взимает с каждого клиента по два евро в месяц, индивидуальные потери кажутся небольшими. Однако если это затрагивает 100 000 потребителей, общий ущерб достигает 200 000 евро в месяц. Именно в таких случаях коллективный иск становится эффективным решением.
Что такое коллективный иск?
Коллективный иск – это судебный процесс, в котором интересы потребителей в суде представляет квалифицированная организация – организация по защите прав потребителей. Она защищает интересы большого числа пострадавших потребителей в рамках одного судебного разбирательства.
Один из самых известных примеров – дело, получившее название "Дизельгейт". В нескольких странах Европы сотни тысяч владельцев автомобилей получили компенсации из-за программного обеспечения, использовавшегося для манипуляций с показателями автомобилей.
В рамках коллективного иска потребители подают заявки в квалифицированную организацию и предоставляют данные о своих платежах. Если суд выносит решение в пользу потребителей, организация выплачивает им взысканные суммы.
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Потребителю не нужно оплачивать судебные расходы
Важное преимущество коллективного иска заключается в том, что потребитель не несет расходов на судебное разбирательство.
Судебный процесс финансирует организация, подавшая иск, ее юридические представители или специальные финансисты. Если в иске отказано, расходы оплачивает организация или финансист, а не потребители.
Зачем это все?
"Коллективные иски помогают не только возместить ущерб, причиненный потребителям. Они также способствуют добросовестному ведению бизнеса и помогают пресекать недобросовестные коммерческие практики", - отмечает ассоциация.
По ее мнению, крупные компании часто не опасаются индивидуальных судебных разбирательств, однако совместные действия сотен или тысяч потребителей оказывают гораздо большее давление и нередко способствуют более быстрому и справедливому разрешению споров.
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