Жителей Латвии призвали подавать коллективные иски против недобросовестных компаний

Например, если компания необоснованно взимает с каждого клиента по два евро в месяц, индивидуальные потери кажутся небольшими. Однако если это затрагивает 100 000 потребителей, общий ущерб достигает 200 000 евро в месяц. Именно в таких случаях коллективный иск становится эффективным решением.