Бронируете жилье через Booking.com? Еврокомиссия начала проверку из-за возможного мошенничества

Еврокомиссия также проверяет, не нарушает ли Booking.com требования законодательства в отношении рекламных объявлений. Речь идет о предложениях, владельцы которых платят за приоритетное размещение в результатах поиска, однако такие объявления могут не иметь четкой маркировки как реклама.