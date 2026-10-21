Бронируете жилье через Booking.com? Еврокомиссия начала проверку из-за возможного мошенничества
Европейская комиссия (ЕК) в среду начала расследование в отношении базирующейся в Амстердаме платформы бронирования жилья Booking.com из-за возможных недостатков в борьбе с поддельными объявлениями и мошенническим фишингом.
Еврокомиссия обеспокоена тем, что Booking.com могла недостаточно оценить риски, связанные с мошенничеством и размещением объявлений о жилье без необходимых лицензий. Кроме того, платформа, предположительно, не обеспечивает должной защиты пользовательских данных от их использования злоумышленниками в мошеннических целях.
Это первое расследование в отношении Booking.com, начатое в рамках европейского Закона о цифровых услугах (DSA).
"Европейцы должны иметь возможность бронировать жилье, не опасаясь стать жертвами мошенников", - заявила еврокомиссар по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.
Еврокомиссия также проверяет, не нарушает ли Booking.com требования законодательства в отношении рекламных объявлений. Речь идет о предложениях, владельцы которых платят за приоритетное размещение в результатах поиска, однако такие объявления могут не иметь четкой маркировки как реклама.