В Екабпилсе водитель вез пассажира на крыше автомобиля - и это было не самое серьезное нарушение
В Екабпилсе полицейские задержали молодого человека, который в состоянии алкогольного опьянения управлял BMW без водительских прав, а на крыше автомобиля катал пассажира. Во время погони нарушитель попытался пересесть на пассажирское сиденье, но это не помогло ему избежать ответственности.
Полицейские заметили движущийся автомобиль вскоре после полуночи. На его крыше находился человек. BMW повернул на улицу Вароню, а затем, несмотря на запрещающий сигнал светофора, продолжил движение в направлении улицы Мадонас.
Сотрудники полиции включили проблесковые маячки на служебном автомобиле и отправились останавливать нарушителя. Когда они подъехали к BMW, то успели заметить, как водитель пересаживается на пассажирское сиденье. Человек, находившийся на крыше, спрыгнул и остался рядом с машиной.
Полицейские попросили мужчину предъявить водительское удостоверение. Тот ответил, что у него нет прав, поскольку они ранее были изъяты в установленном законом порядке. На вопрос, употреблял ли он алкоголь, молодой человек ответил утвердительно. Проверка показала, что концентрация алкоголя в его выдыхаемом воздухе составляла 1,09 промилле.
В отношении молодого человека начат уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
Кроме того, начаты административные производства за проезд на запрещающий сигнал светофора и перевозку непристегнутого пассажира. В данном случае пассажир находился на крыше автомобиля, держась за кузов.