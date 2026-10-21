В Екабпилсе водитель вез пассажира на крыше автомобиля - и это было не самое серьезное нарушение

Полицейские попросили мужчину предъявить водительское удостоверение. Тот ответил, что у него нет прав, поскольку они ранее были изъяты в установленном законом порядке. На вопрос, употреблял ли он алкоголь, молодой человек ответил утвердительно. Проверка показала, что концентрация алкоголя в его выдыхаемом воздухе составляла 1,09 промилле.