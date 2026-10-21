Автозаправки в Латвии ждут существенные изменения
В Латвии готовят новые требования к автозаправочным станциям (АЗС). Некоторые из них обяжут обеспечить бесперебойную работу даже в случае перебоев с электричеством и связью. Для этого могут потребоваться генераторы, альтернативные каналы связи и другие технические решения.
Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике в среду во втором, окончательном чтении поддержала поправки к Закону об энергетике. Они предусматривают обязанность определенных АЗС принимать меры для обеспечения непрерывной работы, в том числе гарантировать альтернативное электроснабжение, связь и доступность топлива.
Правительство определит, на какие именно автозаправочные станции будут распространяться новые требования, какие меры необходимо будет внедрить, а также порядок и сроки их выполнения.
На заседании комиссии депутаты и представители отрасли обсудили стоимость новых требований и их соразмерность.
Представитель Латвийской ассоциации торговцев топливом (LDTA) Гатис Титовс сообщил, что обеспечение одной АЗС генератором может обойтись в 30 000-50 000 евро. Таким образом, оснащение 100 станций потребует от 3 до 5 млн евро.
Дополнительные расходы связаны с резервными средствами связи. По словам Титовса, установка оборудования Starlink на одной АЗС может стоить около 1700 евро. Кроме того, потребуются другие расходы на внедрение системы и абонентская плата.
Ассоциация в целом поддерживает укрепление устойчивости АЗС к перебоям, однако призывает не спешить с установлением конкретных требований и сроков, пока не определено, на какие станции они будут распространяться.
Читайте продолжение после рекламы
Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) также поддержала цель обеспечить бесперебойную работу автозаправочных станций. Вместе с тем там считают, что перед введением обязательных требований необходимо оценить расходы, возможную государственную поддержку и согласовать новые правила с регулированием критической инфраструктуры.
В Министерстве экономики пояснили, что планируется создать сеть критически важных АЗС, которые должны будут продолжать работу при перебоях с электричеством и связью. Ведомство предложило не ограничиваться в законе только генераторами и резервными каналами связи: для обеспечения бесперебойной работы могут понадобиться и другие решения, в том числе для проведения платежей.
В окончательной редакции поправок предусмотрено более широкое понятие мер по обеспечению непрерывности работы. Конкретные требования определит Кабинет министров.
Правительство должно принять соответствующие правила до 28 февраля 2027 года. Выполнить предусмотренные законом обязательства в целом необходимо до 30 июня 2028 года. При этом Кабинет министров сможет установить для отдельных групп участников более ранние сроки.
Как ранее сообщало агентство LETA, вопрос об обеспечении работы АЗС при перебоях с электричеством и связью стал особенно актуальным после августовского шторма. Тогда в нескольких районах Латвии из-за отключений электричества и нарушений в работе электронных коммуникаций люди не могли приобрести топливо.
Торговцы топливом - компании Virši-A, Viada Baltija, Circle K Latvia и Neste Latvia - заявили, что оснащение всей сети АЗС генераторами и спутниковым интернетом потребует значительных инвестиций. По их мнению, обязательное оборудование всех станций такой инфраструктурой без государственного софинансирования было бы несоразмерным требованием.