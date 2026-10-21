Автозаправки в Латвии ждут существенные изменения

В Министерстве экономики пояснили, что планируется создать сеть критически важных АЗС, которые должны будут продолжать работу при перебоях с электричеством и связью. Ведомство предложило не ограничиваться в законе только генераторами и резервными каналами связи: для обеспечения бесперебойной работы могут понадобиться и другие решения, в том числе для проведения платежей.