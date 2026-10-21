WSJ: Путин приказал расширить диверсии против стран НАТО

По версии издания, неудачная попытка атаки с помощью беспилотников на аэропорт Лейпцига 4 августа стала одной из первых операций в рамках этой кампании. После происшествия российская сторона по неофициальному каналу связи предупредила немецкое правительство, что Лейпциг может быть не последней целью. Об этом WSJ рассказали источники, знакомые с содержанием разговора.