WSJ: Путин приказал расширить диверсии против стран НАТО
Президент России Владимир Путин лично дал указание усилить диверсионные операции против стран НАТО. Об этом газета The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на трех европейских чиновников, знакомых с выводами американских спецслужб.
По версии издания, неудачная попытка атаки с помощью беспилотников на аэропорт Лейпцига 4 августа стала одной из первых операций в рамках этой кампании. После происшествия российская сторона по неофициальному каналу связи предупредила немецкое правительство, что Лейпциг может быть не последней целью. Об этом WSJ рассказали источники, знакомые с содержанием разговора.
Москва активизировала тайные операции
По оценке источников газеты, усиление диверсий пришлось на период, когда российская армия не добивалась значительных успехов в Украине, а украинские силы все чаще наносили удары по объектам в глубине России.
Летом в Москве росло недовольство: боевые действия и переговоры с Вашингтоном не приблизили уступки Киева, которых добивается Владимир Путин, сообщают собеседники WSJ. Томас Грэм, бывший старший директор Совета национальной безопасности США при президенте Джордже Буше, участвующий в неофициальных контактах с Кремлем, заявил, что российские власти рассчитывали на быстрое восстановление отношений с США, но переговоры этого не принесли.
Как пишет газета, план атаки в Лейпциге был частью более масштабной операции. Она предусматривала отправку в Европу агентов, оружия и взрывчатки. Предполагаемыми целями были объекты, участвующие в поддержке Украины. Организаторы также рассчитывали вызвать беспорядки и усилить давление на европейских политиков, выступающих за дальнейшую военную помощь Киеву.
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Сообщения о диверсиях поступают из разных стран
После попытки атаки на аэропорт Лейпцига в Европе произошли и другие инциденты. В августе были подожжены предприятия по производству беспилотников в Эстонии и Польше. Власти Словакии тогда же сообщили, что предотвратили поджог аналогичного предприятия.
В последние недели Польша, Литва и Болгария заявили о диверсиях на наземных станциях спутниковой системы Starlink. Кроме того, у берегов Болгарии и Румынии в Черном море несколько раз атаковали грузовые суда с помощью беспилотников.
По сведениям источников WSJ, в конце августа, после поездки в Москву, директор ЦРУ Джон Рэтклифф предупредил европейских представителей спецслужб и ряд политиков об усилении российской диверсионной активности.