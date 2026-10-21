WSJ: Путин приказал расширить диверсии против стран НАТО
Фото: Shutterstock
Не преуспев за четыре года войны на украинских фронтах, Кремль обратил внимание на Европу.
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WSJ: Путин приказал расширить диверсии против стран НАТО

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Президент России Владимир Путин лично дал указание усилить диверсионные операции против стран НАТО. Об этом газета The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на трех европейских чиновников, знакомых с выводами американских спецслужб.

По версии издания, неудачная попытка атаки с помощью беспилотников на аэропорт Лейпцига 4 августа стала одной из первых операций в рамках этой кампании. После происшествия российская сторона по неофициальному каналу связи предупредила немецкое правительство, что Лейпциг может быть не последней целью. Об этом WSJ рассказали источники, знакомые с содержанием разговора.

Москва активизировала тайные операции

По оценке источников газеты, усиление диверсий пришлось на период, когда российская армия не добивалась значительных успехов в Украине, а украинские силы все чаще наносили удары по объектам в глубине России.

Летом в Москве росло недовольство: боевые действия и переговоры с Вашингтоном не приблизили уступки Киева, которых добивается Владимир Путин, сообщают собеседники WSJ. Томас Грэм, бывший старший директор Совета национальной безопасности США при президенте Джордже Буше, участвующий в неофициальных контактах с Кремлем, заявил, что российские власти рассчитывали на быстрое восстановление отношений с США, но переговоры этого не принесли.

Как пишет газета, план атаки в Лейпциге был частью более масштабной операции. Она предусматривала отправку в Европу агентов, оружия и взрывчатки. Предполагаемыми целями были объекты, участвующие в поддержке Украины. Организаторы также рассчитывали вызвать беспорядки и усилить давление на европейских политиков, выступающих за дальнейшую военную помощь Киеву.

Сообщения о диверсиях поступают из разных стран

После попытки атаки на аэропорт Лейпцига в Европе произошли и другие инциденты. В августе были подожжены предприятия по производству беспилотников в Эстонии и Польше. Власти Словакии тогда же сообщили, что предотвратили поджог аналогичного предприятия.

В последние недели Польша, Литва и Болгария заявили о диверсиях на наземных станциях спутниковой системы Starlink. Кроме того, у берегов Болгарии и Румынии в Черном море несколько раз атаковали грузовые суда с помощью беспилотников.

По сведениям источников WSJ, в конце августа, после поездки в Москву, директор ЦРУ Джон Рэтклифф предупредил европейских представителей спецслужб и ряд политиков об усилении российской диверсионной активности.

Темы

ЛейпцигБолгарияStarlinkПольшаВладимир ПутинСШАНАТОДжон РэтклиффThe Wall Street JournalЛитваМосква

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