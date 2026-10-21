В ночь на 25 октября будьте внимательны! Vivi предупредила о нюансах расписания поездов

Пассажиров призывают обратить особое внимание на поезд, отправляющийся из Зилупе в 3:31, а также на рейс из Даугавпилса в 3:48. Оба поезда отправятся уже после перевода часов, то есть в 3:31 и 3:48 по зимнему времени.