В ночь на 25 октября будьте внимательны! Vivi предупредила о нюансах расписания поездов
В ночь на воскресенье, 25 октября, в 4:00 Латвия перейдет на зимнее время - стрелки часов необходимо будет перевести на один час назад. Чтобы поезда прибывали на конечные станции в соответствии с зимним временем, все рейсы Vivi, включая первые ночные поезда, будут отправляться с учетом перевода часов.
Пассажиров призывают обратить особое внимание на поезд, отправляющийся из Зилупе в 3:31, а также на рейс из Даугавпилса в 3:48. Оба поезда отправятся уже после перевода часов, то есть в 3:31 и 3:48 по зимнему времени.
Vivi рекомендует пассажирам заранее проверить, переводят ли их смартфоны и другие электронные устройства время автоматически или это необходимо сделать вручную. Это поможет избежать путаницы и вовремя прибыть на запланированный рейс.
Уточнить расписание поездов, получить информацию о покупке билетов и задать другие вопросы, связанные с поездками, можно в Центре обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что с 28 по 30 октября изменится расписание отдельных поездов Vivi на Айзкраукльской линии из-за ремонта железнодорожного переезда, который проведет предприятие Latvijas dzelzceļš.