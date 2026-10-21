"Они пришли подготовленными!" Эксклюзивный опрос торговцев и студентов о погромах во Франции

На следующее утро после погромов многие предприниматели увидели в своих магазинах ужасную картину: разбитые витрины, разграбленные товары и разрушенные помещения. Один из владельцев магазина в разговоре с Jauns.lv не скрывал разочарования произошедшим и возмущался тем, что его торговую точку разгромили, хотя она никак не связана с причинами протестов. Один из кассиров рассказал, что вандалы пытались проникнуть и в его магазин, однако полиция остановила их.