Лилль после беспорядков 17 октября 2026 года
17 октября студенческие протесты, продолжавшиеся во Франции уже несколько недель, переросли в массовые беспорядки. Вот к каким последствиям привели действия ...
"Они пришли подготовленными!" Эксклюзивный опрос торговцев и студентов о погромах во Франции
После масштабных погромов во Франции 17 октября предприниматели продолжают восстанавливаться: разбитые витрины многих магазинов сейчас закрыты древесно-стружечными плитами. Между тем из-за блокад учебных заведений в нескольких школах очные занятия не проводятся уже третью неделю, и не все студенты довольны этим решением.
На следующее утро после погромов многие предприниматели увидели в своих магазинах ужасную картину: разбитые витрины, разграбленные товары и разрушенные помещения. Один из владельцев магазина в разговоре с Jauns.lv не скрывал разочарования произошедшим и возмущался тем, что его торговую точку разгромили, хотя она никак не связана с причинами протестов. Один из кассиров рассказал, что вандалы пытались проникнуть и в его магазин, однако полиция остановила их.
В целом настроение торговцев мрачное: они уклончиво отвечают на вопросы и настаивают, что не хотят появляться на фотографиях. Один из управляющих магазином отметил, что протесты не закончились и торговцы опасаются, что левые радикалы после публикаций в СМИ могут мобилизовать вандалов для новых нападений.
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