На дорогах Латвии выявлена опасная тенденция, нетипичная для этого времени года

Особенно осторожно следует ехать по мостам, путепроводам и участкам дорог с повышенной влажностью: там гололед может образоваться раньше, чем на остальной проезжей части. Водителям рекомендуют увеличить дистанцию, избегать резких маневров и учитывать, что даже при положительной температуре воздуха на отдельных участках сцепление шин с дорогой может значительно ухудшиться. Своевременный переход на зимние шины – один из наиболее эффективных способов снизить риск аварий осенью и зимой.