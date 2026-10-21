На дорогах Латвии выявлена опасная тенденция, нетипичная для этого времени года
Министерство сообщения обращает внимание, что в октябре этого года аварии со смертельным исходом выявили опасную тенденцию, нетипичную для этого времени года. Помимо обычных повышенных осенью рисков, трагические последствия вызвали столкновения транспортных средств и съезды с дороги, в том числе наезды на деревья.
Министерство подчеркивает, что с наступлением темного времени суток и ухудшением погоды безопасность дорожного движения зависит не только от инфраструктуры, но и от ответственности каждого участника движения и его умения своевременно оценивать возможные риски.
Осенью меняются погодные условия и существенно ухудшается сцепление шин с дорожным покрытием, особенно при резких перепадах температуры, осадках и первых заморозках. Когда температура приближается к +4 °C и опускается ниже, водителям следует оценить, подходят ли летние шины для фактических условий движения, и своевременно заменить их на зимние, не дожидаясь начала обязательного периода их использования.
Особенно осторожно следует ехать по мостам, путепроводам и участкам дорог с повышенной влажностью: там гололед может образоваться раньше, чем на остальной проезжей части. Водителям рекомендуют увеличить дистанцию, избегать резких маневров и учитывать, что даже при положительной температуре воздуха на отдельных участках сцепление шин с дорогой может значительно ухудшиться. Своевременный переход на зимние шины – один из наиболее эффективных способов снизить риск аварий осенью и зимой.
Министерство напоминает, что согласно нормативным актам с 1 декабря по 1 марта все легковые автомобили и грузовые автомобили с полной массой до 3,5 тонны должны быть оборудованы зимними шинами. Однако с учетом погодных условий их рекомендуется установить до наступления обязательного срока.
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Минимальная глубина протектора зимних шин должна составлять не менее 4 миллиметров. Следует выбирать шины с маркировкой 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake, символ – гора с тремя вершинами и снежинка). Эта маркировка означает, что шина прошла испытания и соответствует стандартам ЕС по эффективности в сложных зимних условиях. Шины с таким символом подходят для езды по снегу и льду, а также при низких температурах. Они обеспечивают хорошее сцепление и устойчивость, способствуя повышению безопасности дорожного движения.
Министерство сообщения призывает всех водителей уже сейчас приспособить стиль вождения к осенним и зимним условиям, своевременно заменить шины и помнить: безопасность на дороге начинается с ответственного поведения.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что большинство латвийских автоводителей признались в агрессивной езде.