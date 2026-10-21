В самолетах airBaltic появилось важное новшество: что теперь смогут делать пассажиры
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic начала постепенно внедрять новую систему заказа еды и напитков на борту самолетов. Теперь пассажиры смогут самостоятельно выбирать блюда из меню airCafe, оформлять заказ и оплачивать покупки прямо со смартфона. А выбранные продукты им принесут бортпроводники.
Новая услуга будет внедряться поэтапно - сначала на коротких и среднемагистральных рейсах, а позднее и на более продолжительных перелетах. Она будет доступна на самолетах, оборудованных интернетом Starlink.
Чтобы воспользоваться системой заказов Skynet airCafe, пассажирам необходимо подключиться к интернету на борту и открыть портал Skynet через мобильное приложение airBaltic или отсканировать QR-код в журнале Baltic Outlook. При оформлении заказа через приложение участники программы лояльности airBaltic Club смогут воспользоваться дополнительными преимуществами.
Новая система позволяет просматривать меню airCafe, знакомиться со специальными предложениями и скидками, а также в режиме реального времени проверять наличие товаров и их стоимость. До подтверждения заказа пассажиры смогут добавлять товары в корзину, изменять их количество или удалять. Кроме того, можно будет отслеживать статус заказа - от подтверждения до доставки.
Оплатить покупки можно с помощью Apple Pay, Google Pay, банковской карты или интернет-банка. Электронные чеки будут отправляться на электронную почту.
Участники программы лояльности airBaltic Club смогут накапливать бонусные баллы за соответствующие покупки, а также получать скидку 10% на горячие и безалкогольные напитки.
Портал Skynet был запущен в конце марта 2026 года. Он объединяет различные цифровые услуги, включая информацию о рейсе, отслеживание полета в реальном времени, сведения о пунктах назначения и специальные предложения во время путешествия.
На портале также работает airMall - цифровая торговая платформа, где пассажиры могут приобретать товары популярных брендов и получать по одному баллу airBaltic Club за каждый потраченный евро. Кроме того, пассажирам доступны предложения партнеров авиакомпании, в том числе Booking.com, Sixt и GetYourGuide, по бронированию жилья, аренде автомобилей и организации развлечений в местах назначения.