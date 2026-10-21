В самолетах airBaltic появилось важное новшество: что теперь смогут делать пассажиры

Новая система позволяет просматривать меню airCafe, знакомиться со специальными предложениями и скидками, а также в режиме реального времени проверять наличие товаров и их стоимость. До подтверждения заказа пассажиры смогут добавлять товары в корзину, изменять их количество или удалять. Кроме того, можно будет отслеживать статус заказа - от подтверждения до доставки.