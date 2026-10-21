"Вместо помощи люди снимают видео": полиция Риги объяснила, почему не всегда реагирует на конфликты

Главное, подчеркнул представитель муниципальной полиции, - ребенок не должен бояться обращаться за помощью из опасения, что его тревога окажется необоснованной. "Если ребенок чувствует, что ему угрожает опасность, не нужно бояться звонить в полицию и сообщать о своих опасениях", - сказал Аронов. Он напомнил, что полиция предназначена для оказания помощи, а не для того, чтобы выступать в роли карательного органа.