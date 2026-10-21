"Вместо помощи люди снимают видео": полиция Риги объяснила, почему не всегда реагирует на конфликты
Вместо того чтобы помогать людям в опасной ситуации или вызывать полицию, очевидцы все чаще снимают конфликты на видео и публикуют их в соцсетях. В Рижской муниципальной полиции предупреждают: такая привычка может мешать своевременной помощи пострадавшим.
В Риге достаточно безопасно, а недавние инциденты в парках и общественных местах не свидетельствуют о резком ухудшении ситуации. Об этом в интервью порталу Jauns.lv заявил заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов. При этом он обратил внимание на тревожную тенденцию: очевидцы конфликтов нередко предпочитают снимать происходящее на телефон, а не вмешиваться в пределах своих возможностей или вызывать полицию.
По словам Аронова, люди иногда возмущаются в социальных сетях тем, что полиция якобы не реагирует на угрозы, хотя никто не сообщал правоохранителям о конкретном происшествии.
Как полиция следит за парками Риги
Комментируя безопасность в рижских парках после недавнего инцидента на улице Кришьяня Барона, Аронов заявил: "Я бы сказал, что мы можем чувствовать себя в безопасности". По его словам, различные происшествия случались и раньше, поэтому было бы неправильно утверждать, что в последнее время ситуация особенно обострилась.
Надзор за парками организован с учетом времени года и погодных условий. Осенью и зимой патрулирование проводится реже, тогда как весной и летом у полиции больше работы. В некоторых парках установлены камеры видеонаблюдения, хотя летом обзор частично могут закрывать листья деревьев.
Полицейские также патрулируют парки непосредственно на местах, учитывая происходящие инциденты и ситуацию в конкретных районах. Кроме того, сотрудники выезжают по вызовам, когда требуется помощь.
Почти 1500 происшествий в парках и скверах
По данным Аронова, с начала года по 13 октября во всех парках и скверах Риги зафиксировали почти 1500 происшествий.
Читайте продолжение после рекламы
- Около 400 случаев были связаны с употреблением алкоголя в запрещенных местах, например на парковых скамейках.
- Почти 300 случаев касались людей, лежавших в парках. При этом не все они находились в состоянии опьянения.
- В 300 случаях полицейские обследовали парковые территории в профилактических целях, чтобы предотвратить нарушения.
- 116 раз патрули реагировали на чрезмерный шум.
- Зафиксировано 85 конфликтов или драк.
- В 45 случаях речь шла о курении в запрещенных местах.
"Есть люди, которые находятся в парках и выбирают парковые скамейки в качестве места для ночлега", - пояснил Аронов, говоря о случаях с лежащими людьми.
По его словам, статистика в целом сопоставима с прошлогодней. Количество конфликтов и драк также существенно не изменилось. Обычно осенью и зимой происшествий меньше, а весной и летом их становится больше.
Оружие и ножи в руках задержанных: насколько это редкость?
Отдельно Аронов прокомментировал недавний инцидент в Центральном спортивном квартале на улице Барона, где во время конфликта на детской площадке фигурировал нож. По его словам, случаи задержания людей с оружием происходят нечасто, но они не являются чем-то совершенно исключительным.
"Задерживали людей и с оружием для игры в airsoft, и с огнестрельным оружием. Это было совсем редко, но такие случаи есть. Задерживали людей также с газовым оружием и ножами. Это не единичное, исключительное происшествие. Подобные ситуации уже случались", - рассказал представитель полиции.
Читайте продолжение после рекламы
При этом он подчеркнул, что конфликты в присутствии детей недопустимы независимо от того, используется ли при этом нож, оружие или что-то другое.
"Если говорить о том, что люди конфликтуют в присутствии детей, то не имеет значения, нож это, оружие или что-то еще. Просто конфликтовать на детской площадке ненормально!" - заявил Аронов.
Опасно ли находиться в спортивном квартале на улице Барона?
По словам Аронова, территория Центрального спортивного квартала находится под видеонаблюдением. Камеры охватывают всю территорию, а сотрудники полиции следят за потенциальными угрозами и реагируют, когда замечают скопление людей, которое может указывать на конфликт.
Опытные операторы видеонаблюдения способны отличить обычное общение от агрессивного поведения. Если возникает подозрение на опасную ситуацию, на место направляют патруль.
В учебное время в определенные сезоны полицейский присутствует на территории лично. В остальное время патрули регулярно приезжают туда, в том числе во время школьных перемен и после уроков, когда дети проводят время в парке.
За общественным порядком также следит охранная организация. Ее сотрудники могут напрямую связаться с полицией, если заметят происшествие за пределами обзора камер или другую угрозу.
Читайте продолжение после рекламы
На вопрос, можно ли считать спортивный квартал криминогенным местом, Аронов ответил отрицательно. "У нас в целом достаточно безопасный город. Полиция не хотела бы поддерживать ажиотаж вокруг квартала на улице Барона и утверждения, что это очень опасное место. Это не так!" - заявил он. После недавнего происшествия полиция усилила надзор, в том числе в вечерние часы.
Аронов подчеркнул, что считает территорию достаточно безопасной для детей и разрешает своему 11-летнему ребенку самостоятельно ездить туда. "Я отпускаю туда своего ребенка. Я не вожу его сам - он ездит туда самостоятельно. Никаких происшествий не было", - рассказал представитель полиции.
Что делать ребенку, если он столкнулся с подозрительной компанией?
Если ребенок чувствует угрозу в рижском парке, ему следует обратиться за помощью к полицейскому или сотруднику охраны, если они находятся поблизости.
"Не нужно избегать полиции - нужно обращаться к ней. В ответ ребенок однозначно встретит отзывчивое и ответственное отношение", - заверил Аронов.
Если полицейских и охранников рядом нет, следует найти взрослого, которому ребенок доверяет, и попросить помощи. Если ситуация опасна, взрослый должен оценить свои возможности и вызвать полицию. Ребенок также может самостоятельно позвонить по номеру 112.
Аронов признал, что в связи с происшествием на площадке на улице Барона в работе правоохранительных органов возникли проблемы. Государственная полиция, по его словам, сделала выводы и внесла необходимые улучшения. Он выразил надежду, что подобные ситуации больше не повторятся.
Читайте продолжение после рекламы
Главное, подчеркнул представитель муниципальной полиции, - ребенок не должен бояться обращаться за помощью из опасения, что его тревога окажется необоснованной. "Если ребенок чувствует, что ему угрожает опасность, не нужно бояться звонить в полицию и сообщать о своих опасениях", - сказал Аронов. Он напомнил, что полиция предназначена для оказания помощи, а не для того, чтобы выступать в роли карательного органа.
Очевидцы снимают конфликты, вместо того чтобы помогать
Аронов обратил внимание на поведение людей, которые становятся свидетелями конфликтов в общественных местах. По его словам, все чаще очевидцы предпочитают снимать происходящее на телефон и выкладывать видео в социальные сети. "В последнее время это негативно повлияло на наше понимание ситуации. Люди предпочитают снять конфликт, а затем разместить видео в социальных сетях", - отметил он.
По мнению Аронова, так поступать не следует. Если человек видит угрозу, происшествие или ситуацию, в которой может потребоваться вмешательство полиции, нужно сразу звонить по номеру 112.
При этом очевидцам следует оценивать собственные возможности. Например, если конфликтуют дети, по возможности стоит вмешаться, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации. В любом случае правильно вызвать полицию и попросить о помощи.
Представитель муниципальной полиции подчеркнул, что подобная тенденция наблюдается не только в Латвии. В социальных сетях регулярно появляются публикации, в которых пользователи отмечают полицейские аккаунты и обвиняют правоохранителей в бездействии.
Читайте продолжение после рекламы
"В TikTok появляются ролики. Например, выясняется, что человек был очевидцем происшествия, но не сообщил об этом полиции. Он снял происходящее на видео, а иногда еще и опубликовал его в интернете", - рассказал Аронов.
Бывает и так, что очевидцы сначала уходят с места происшествия, а затем пересматривают запись и публикуют ее в социальных сетях. После этого они заявляют, что полиция не отреагировала.
Родители пожаловались в соцсетях на бездействие полиции
Аронов привел в пример недавний случай, когда девочка почувствовала себя в опасности, но не сообщила об этом сразу. Она вернулась домой, спустя некоторое время рассказала обо всем родителям, а те через несколько часов начали активно обсуждать ситуацию в социальных сетях, обвиняя полицию в бездействии.
"Но нужно понимать, что полиция не может реагировать, если никто не сообщил ей о возможной угрозе", - подчеркнул он.
При этом полиция следит и за социальными сетями. Если сотрудники замечают публикации о возможной опасности, они стараются направиться на место происшествия и проверить информацию. Если непонятно, происходит ли инцидент в данный момент или он случился раньше, полицейские связываются с авторами публикаций, выясняют обстоятельства и действуют в соответствии с ситуацией.
В заключение Аронов призвал людей, которые видят потенциально опасную ситуацию, по возможности помогать участникам конфликта и вызывать полицию, а не оставаться в стороне, равнодушно снимать происходящее и публиковать видео в социальных сетях.