Два раза по четыре выходных подряд: как жители Латвии будут работать и отдыхать в ноябре и декабре
До конца 2026 года осталось всего два месяца, и впереди жителей Латвии ждут государственные праздники, дополнительные выходные и сокращенные рабочие дни. Особенно приятным окажется декабрь, когда появится возможность дважды отдохнуть по четыре дня подряд.
Ноябрь: День независимости и дополнительный выходной
В ноябре 2026 года жителей Латвии, работающих по стандартному пятидневному графику, ожидают 20 рабочих дней и 10 выходных, включая один государственный праздник. Всего предстоит отработать 159 часов.
Главным праздником месяца станет 18 ноября - День провозглашения Латвийской Республики. В этом году он выпадает на среду, поэтому этот день будет официальным выходным.
При этом вторник, 17 ноября, станет сокращенным рабочим днем. Согласно Трудовому закону, продолжительность работы накануне государственного праздника уменьшается на один час. Таким образом, при обычном восьмичасовом графике работать придется семь часов.
Стоит также напомнить, что 11 ноября в Латвии отмечают День Лачплесиса, посвященный памяти борцов за свободу страны. Несмотря на особое значение этой даты, официальным выходным она не является, поэтому среда, 11 ноября, останется обычным рабочим днем.
Декабрь: два периода продолжительных выходных
Декабрь окажется особенно приятным для тех, кто планирует отдых или небольшое путешествие. В последнем месяце года предусмотрено 20 рабочих дней и 11 нерабочих, а общее количество рабочих часов составит 158.
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Первые продолжительные выходные начнутся в четверг, 24 декабря, когда в Латвии отмечают Сочельник. За ним последуют 25 декабря - первый день Рождества, 26 декабря - второй день Рождества, а затем обычное воскресенье, 27 декабря.
Таким образом, с 24 по 27 декабря включительно жители Латвии смогут отдыхать четыре дня подряд, не оформляя отпуск.
Среда, 23 декабря, будет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего времени сократится на один час.
Вторая возможность отдохнуть четыре дня подряд появится уже на рубеже 2026 и 2027 годов. Четверг, 31 декабря, является официальным праздничным днем, а 1 января 2027 года выпадает на пятницу. Затем последуют суббота и воскресенье.
Следовательно, с 31 декабря по 3 января включительно можно будет отдыхать четыре дня подряд. При этом 30 декабря, в среду, рабочий день также будет сокращен на один час.