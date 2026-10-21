Уже в эти выходные Латвия перейдет на зимнее время

Переход на летнее время и обратно в Латвии регулируется правилами Кабинета министров № 1010 от 26 октября 2010 года "О переходе на летнее время". Согласно этим правилам, в последнее воскресенье марта в 3:00 стрелки часов переводят на один час вперед, а в последнее воскресенье октября в 4:00 - на один час назад.