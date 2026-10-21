Уже в эти выходные Латвия перейдет на зимнее время
В ночь с субботы на воскресенье, 25 октября, по всей Латвии произойдет переход на зимнее время - стрелки часов необходимо перевести на один час назад. Согласно действующему в Латвии порядку, переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4:00.
Переход на летнее время и обратно в Латвии регулируется правилами Кабинета министров № 1010 от 26 октября 2010 года "О переходе на летнее время". Согласно этим правилам, в последнее воскресенье марта в 3:00 стрелки часов переводят на один час вперед, а в последнее воскресенье октября в 4:00 - на один час назад.
В Европейском союзе (ЕС) переход на летнее время регулируется директивой Европейского парламента и Совета 2000/84/EC от 19 января 2001 года. Документ устанавливает единые даты начала и окончания летнего времени для всех государств - членов ЕС.
Хотя на уровне ЕС неоднократно обсуждалась возможность отмены сезонного перевода часов, единого решения до сих пор не принято. Многие государства считают, что прежде чем отказаться от этой практики, необходимо провести всестороннюю оценку ее последствий, включая экономические затраты, влияние на общество и здоровье населения, а также другие важные аспекты.
Таким образом, Латвия продолжает придерживаться действующего порядка перевода часов, установленного правилами Кабинета министров и соответствующего требованиям европейской директивы.
Следующий переход на летнее время состоится 28 марта 2027 года. В ночь с субботы на воскресенье в 3:00 стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед.