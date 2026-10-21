Ryanair высмеяла бьюти-процедуры пассажиров на борту. Ответы пользователей оказались не менее колкими

"Самая большая ошибка - начинать задумываться о состоянии своей кожи, только когда вы уже находитесь на высоте 10 000 метров. Во время полета кожа может терять влагу, становиться сухой, появляется неприятное ощущение стянутости. Поэтому лучше всего позаботиться о ней еще до посадки в самолет", - объяснила дерматолог Нора Джафара изданию Express. Пассажирам также рекомендуют пить достаточно воды как до полета, так и во время него.