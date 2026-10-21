Ryanair высмеяла бьюти-процедуры пассажиров на борту. Ответы пользователей оказались не менее колкими
Фото: Pexels.com
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Ryanair высмеяла бьюти-процедуры пассажиров на борту. Ответы пользователей оказались не менее колкими

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Ryanair предложила пассажирам перестать ухаживать за кожей во время полета, напомнив, что рейс длится всего два часа. Но пользователи соцсетей не растерялись и ответили авиакомпании в том же язвительном стиле.

В последние годы блогеры и знаменитости активно рекламируют различные процедуры по уходу за кожей лица, которые можно выполнять прямо во время полета. Однако дерматологи предупреждают: в некоторых случаях такие процедуры могут принести больше вреда, чем пользы. Теперь к обсуждению популярного бьюти-тренда присоединилась ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair, известная своим колким юмором в социальных сетях.

"Перестаньте заниматься уходом за кожей в самолете - это всего лишь двухчасовой полет!" - написала авиакомпания на своей странице в Facebook.

Но пользователи соцсетей не оставили это замечание без ответа и заполнили публикацию ироничными комментариями.

"Перестаньте измерять мою сумку линейкой, будто от этого зависит национальная безопасность, - это всего лишь двухчасовой полет!" - парировал один из комментаторов.

"Пожалуйста, скажите бортпроводникам, чтобы они улыбались, - это всего лишь двухчасовой полет!" - добавила другая пользовательница.

"Уход за кожей - единственная роскошь, которую мы можем себе позволить на этом рейсе", - пошутила еще одна комментаторша.

"Вы собираетесь взимать с нас дополнительную плату и за уход за кожей во время полета?" - поинтересовалась другая пассажирка.

"Перестаньте организовывать рейсы в шесть утра, и у меня будет время привести себя в порядок еще до вылета!" - предложила одна из пользовательниц.

Некоторые комментаторы признались, что действительно ухаживают за кожей во время полета, особенно если в аэропорту их встречает любимый мужчина.

Тем временем авиационные эксперты неоднократно предупреждали, что из-за сухого воздуха в салоне самолета кожа может заметно терять влагу. Несмотря на это, большинство специалистов не рекомендуют проводить полноценные косметические процедуры непосредственно во время полета.

"Самая большая ошибка - начинать задумываться о состоянии своей кожи, только когда вы уже находитесь на высоте 10 000 метров. Во время полета кожа может терять влагу, становиться сухой, появляется неприятное ощущение стянутости. Поэтому лучше всего позаботиться о ней еще до посадки в самолет", - объяснила дерматолог Нора Джафара изданию Express. Пассажирам также рекомендуют пить достаточно воды как до полета, так и во время него.

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