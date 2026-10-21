Ryanair высмеяла бьюти-процедуры пассажиров на борту. Ответы пользователей оказались не менее колкими
Ryanair предложила пассажирам перестать ухаживать за кожей во время полета, напомнив, что рейс длится всего два часа. Но пользователи соцсетей не растерялись и ответили авиакомпании в том же язвительном стиле.
В последние годы блогеры и знаменитости активно рекламируют различные процедуры по уходу за кожей лица, которые можно выполнять прямо во время полета. Однако дерматологи предупреждают: в некоторых случаях такие процедуры могут принести больше вреда, чем пользы. Теперь к обсуждению популярного бьюти-тренда присоединилась ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair, известная своим колким юмором в социальных сетях.
"Перестаньте заниматься уходом за кожей в самолете - это всего лишь двухчасовой полет!" - написала авиакомпания на своей странице в Facebook.
Но пользователи соцсетей не оставили это замечание без ответа и заполнили публикацию ироничными комментариями.
"Перестаньте измерять мою сумку линейкой, будто от этого зависит национальная безопасность, - это всего лишь двухчасовой полет!" - парировал один из комментаторов.
"Пожалуйста, скажите бортпроводникам, чтобы они улыбались, - это всего лишь двухчасовой полет!" - добавила другая пользовательница.
"Уход за кожей - единственная роскошь, которую мы можем себе позволить на этом рейсе", - пошутила еще одна комментаторша.
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"Вы собираетесь взимать с нас дополнительную плату и за уход за кожей во время полета?" - поинтересовалась другая пассажирка.
"Перестаньте организовывать рейсы в шесть утра, и у меня будет время привести себя в порядок еще до вылета!" - предложила одна из пользовательниц.
Некоторые комментаторы признались, что действительно ухаживают за кожей во время полета, особенно если в аэропорту их встречает любимый мужчина.
Тем временем авиационные эксперты неоднократно предупреждали, что из-за сухого воздуха в салоне самолета кожа может заметно терять влагу. Несмотря на это, большинство специалистов не рекомендуют проводить полноценные косметические процедуры непосредственно во время полета.
"Самая большая ошибка - начинать задумываться о состоянии своей кожи, только когда вы уже находитесь на высоте 10 000 метров. Во время полета кожа может терять влагу, становиться сухой, появляется неприятное ощущение стянутости. Поэтому лучше всего позаботиться о ней еще до посадки в самолет", - объяснила дерматолог Нора Джафара изданию Express. Пассажирам также рекомендуют пить достаточно воды как до полета, так и во время него.