Латвия вошла в пятерку крупнейших импортеров российского зерна
С июля по октябрь Латвия импортировала 431 700 тонн российского зерна, став одним из пяти крупнейших покупателей этой продукции в текущем сельскохозяйственном сезоне. Как сообщает The Moscow Times, такие данные приводит консалтинговая компания «ПроЗерно».
Россия меняет маршруты экспорта после того, как в середине августа перевозки через Азово-Черноморский бассейн, прежде служивший главным направлением поставок, почти остановились.
Теперь важную роль играют глубоководные порты Балтийского моря, особенно при экспорте пшеницы. По данным перевозчика «Русагротранс», в сентябре на балтийский маршрут пришлось 65% российского экспорта зерна. Грузы отправляют как через российские порты, так и через порты стран Балтии, прежде всего Латвии.
Крупнейшим покупателем российского зерна за рассматриваемый период стал Иран, закупивший 1,716 млн тонн, в том числе большие объемы ячменя и кукурузы. Далее следуют Азербайджан с 545 000 тонн, Латвия с 431 700 тоннами и Нигерия с 420 900 тоннами. Египет, ранее бывший крупнейшим покупателем российской пшеницы, импортировал 1,35 млн тонн.
Эстония запретила транзит российского зерна через свою территорию. Ранее в октябре страны Балтии предложили Евросоюзу запретить экспорт российского зерна через территорию ЕС.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийские аграрии выступают за полный запрет транзита российского зерна.