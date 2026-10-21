Латвия вошла в пятерку крупнейших импортеров российского зерна

Теперь важную роль играют глубоководные порты Балтийского моря, особенно при экспорте пшеницы. По данным перевозчика «Русагротранс», в сентябре на балтийский маршрут пришлось 65% российского экспорта зерна. Грузы отправляют как через российские порты, так и через порты стран Балтии, прежде всего Латвии.