Скандал с гражданством Латвии для индийской ученой может стоить должности главе Академии наук

Сам Калвиньш в разговоре с "TV3 ziņas" отверг необходимость уходить с должности, заявив, что пока для этого нет оснований. "Я не знаю, почему я должен уйти в отставку. Для этого нет оснований. Если выяснится, что меня серьезно ввели в заблуждение или обманули, тогда я буду думать над этим вопросом", - сказал Калвиньш. Он также заявил, что не считает предоставленную Вишванат информацию ложной и не видит причин для поднявшегося шума.