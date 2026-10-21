Скандал с гражданством Латвии для индийской ученой может стоить должности главе Академии наук
Президент Латвийской академии наук Ивар Калвиньш рекомендовал предоставить гражданство индийской ученой Дивье Каннан Вишванат, однако теперь коллеги сомневаются в подлинности ее научных публикаций и требуют его отставки.
Несколько членов Латвийской академии наук (ЛАН) требуют отставки президента академии Ивара Калвиньша в связи с его участием в продвижении кандидатуры индийской ученой Дивьи Канан Вишванат для получения гражданства Латвии за особые заслуги. Об этом сообщила программа "TV3 ziņas".
Недовольство ученых вызвали сомнения в образовании Вишванат и подлинности ее научных публикаций. Калвиньш рекомендовал предоставить ей латвийское гражданство, отмечая ее профессиональную деятельность в области исследований и развития искусственного интеллекта.
Действительный член ЛАН, физик Вячеслав Кащeев считает, что руководство академии утратило доверие ученых и больше не имеет права представлять латвийскую науку перед обществом.
Академик ЛАН, специалист по материаловедению Андрис Шутка заявил, что ему не удалось найти научные публикации Вишванат. По его мнению, если у нее действительно нет ни одной научной статьи, то нет оснований признавать ее выдающейся ученой и использовать это в качестве аргумента для предоставления гражданства.
Химик и действительный член ЛАН Кристапс Яудземс также выразил сомнения в достоверности указанных Вишванат публикаций. Он рассказал, что в выходные дни информация на сайте ученой изменилась, в том числе появились новые сведения о научных работах. Яудземс обратил внимание на случаи, когда в публикациях, датированных 2018 годом, присутствуют материалы, относящиеся к 2026 году. Кроме того, возникли сомнения в том, принимала ли Вишванат участие в подготовке указанных научных работ. Ученый не исключил, что в данном случае могли использоваться услуги, за плату обеспечивающие создание научных результатов. При этом он подчеркнул, что необходимо получить объяснения произошедшего.
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По мнению ученых, действия Калвиньша могли нанести ущерб не только репутации академии, но и доверию общества к науке в целом. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на финансировании научных исследований и развитии инноваций.
Сам Калвиньш в разговоре с "TV3 ziņas" отверг необходимость уходить с должности, заявив, что пока для этого нет оснований. "Я не знаю, почему я должен уйти в отставку. Для этого нет оснований. Если выяснится, что меня серьезно ввели в заблуждение или обманули, тогда я буду думать над этим вопросом", - сказал Калвиньш. Он также заявил, что не считает предоставленную Вишванат информацию ложной и не видит причин для поднявшегося шума.
Калвиньшу предстоит объяснить свои действия членам академии.
Как сообщалось ранее, 15 октября Сейм предоставил Вишванат гражданство Латвии за особые заслуги перед страной. После принятия решения публично появились сомнения в квалификации ученой и обоснованности предоставления ей гражданства. Этот вопрос планируется рассмотреть и в парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества.
Ранее Вишванат заявила "TV3 ziņas", что распространяемые в социальных сетях версии о ее образовании и документах необоснованны и направлены на подрыв ее репутации. По ее словам, документы, представленные в Сейм, подлинные. Она также сослалась на апостили Министерства иностранных дел Индии и проверки, проведенные несколькими государственными учреждениями.