Каким был Андрис Кулбергс до большой политики: малоизвестная история жизни премьер-министра Латвии

Сам Кулбергс в интервью Ir сравнивал свое решение прийти в политику с попыткой изменить курс огромного корабля, который движется к опасности. При этом он подчеркивал, что не считает политическую карьеру обязательным занятием на всю оставшуюся жизнь. По его словам, он готов вернуться в предпринимательскую среду, если его работа во главе правительства больше не будет востребована.