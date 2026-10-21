Каким был Андрис Кулбергс до большой политики: малоизвестная история жизни премьер-министра Латвии
Сегодня 47-летний Андрис Кулбергс возглавляет правительство Латвии, но за его политической карьерой скрывается жизнь, полная неожиданных поворотов. А совсем недавно политик пережил потерю и публично признался, что теперь сожалеет об обещании, которое так и не успел выполнить.
Детство в Риге и отец, который создавал знаменитый музей
Андрис Кулбергс родился 26 мая 1979 года в Риге. Его детство пришлось на последние годы Советского Союза, а юность - на время больших перемен, когда Латвия восстанавливала независимость и переходила к рыночной экономике.
Будущий премьер-министр учился в Рижской 50-й средней школе, а затем в Рижской коммерческой школе. Позже он отправился получать высшее образование в Эстонию, где с 1998 по 2002 год изучал экономику и международный бизнес в Международном университете Concordia. В 2015 году Кулбергс также получил степень MBA в Рижской бизнес-школе при Рижском техническом университете. Однако едва ли не самое сильное влияние на его интересы оказал отец - Виктор Кулбергс, хорошо известный в латвийском автомобильном мире.
Виктор был одним из инициаторов создания Рижского мотормузея, занимался коллекционированием и реставрацией исторических автомобилей, а в 1994 году основал ассоциацию автомобильных дилеров. Его увлечение постепенно превратилось в важную часть жизни всей семьи.
Андрис с детства рос среди старинных машин, автомобильных мастерских и людей, готовых часами обсуждать технические особенности редких моделей. Неудивительно, что впоследствии он сам связал карьеру с автомобилями, а увлечение автоспортом сохранил на десятилетия.
В интервью журналу Ir Кулбергс рассказывал, что отец привил ему особенное отношение к жизни. Виктор считал важным не просто прожить отведенные годы, а оставить после себя что-то полезное и значимое. По словам Андриса, это убеждение стало частью и его собственного мировоззрения.
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Год на американской ферме, который изменил его жизнь
Одна из самых необычных страниц биографии Кулбергса связана с Соединенными Штатами. Еще подростком он отправился в Америку по программе обмена и целый год прожил в принимающей семье.
Его американским отцом стал Лоуэлл Хёзинг (Lowell Hoesing), живший в штате Орегон. Семья занималась фермерским хозяйством, поэтому для подростка из Риги привычная жизнь изменилась практически полностью. Вместо знакомой городской среды его окружали сельскохозяйственная техника, поля и домашние животные. Андрис научился заготавливать сено, ухаживать за скотом и даже разводить страусов. Но, как он сам впоследствии признавался, важнейшими оказались не новые практические навыки, а жизненные уроки, полученные от американской семьи.
Лоуэлл стал для него примером трудолюбия, ответственности и преданности близким. Отношения оказались настолько крепкими, что не закончились даже после возвращения Андриса в Латвию.
Спустя десятилетия Кулбергс продолжал называть Лоуэлла своим американским отцом. Он вспоминал, как они шутили, обсуждали жизнь и спорили о том, где лучше жить - в США или Европе.
Семья Хёзингов принимала не только Андриса. Согласно опубликованному позднее некрологу Лоуэлла, через их дом прошли семь иностранных школьников из разных стран, включая Гондурас, Францию, Кению, Таиланд, Норвегию и Латвию. Для многих из них хозяин дома тоже стал человеком, которого они с теплотой называли отцом.
"Теперь слишком поздно"
16 октября 2026 года Лоуэлл Хёзинг умер в своем доме в городе Лебанон, штат Орегон. Ему было 86 лет. Три дня спустя Андрис Кулбергс опубликовал в социальных сетях эмоциональное обращение, посвященное человеку, которого считал вторым отцом.
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Оказалось, что премьер-министр обещал навестить Лоуэлла летом, но так и не смог найти для этого время. Рабочие обязанности постоянно заставляли откладывать поездку.
"Мне жаль, что я не сдержал обещание навестить тебя этим летом. Я так хотел приехать, но, как всегда, была работа, работа и еще раз работа", - написал Кулбергс.
Политик признался, что у него было внутреннее предчувствие: поездку больше нельзя откладывать. Однако он не прислушался к нему и теперь особенно тяжело переживает невозможность последней встречи. Кулбергс также поблагодарил американского отца за воспитание и все, чему тот научил его в подростковом возрасте.
По его признанию, один год, проведенный в семье Хёзингов, изменил его как человека и во многом помог сформировать характер. Прощальное обращение премьер-министр завершил словами любви и благодарности, подчеркнув, что всегда будет хранить эти воспоминания. 21 октября Кулбергс отправился на другой континент для того, чтобы проститься с американским папой. А своего родного отца Андрис потерял еще много лет назад.
Автомобильный бизнес, большие деньги и неожиданная идея с волейболом
До прихода в политику Кулбергс почти два десятилетия строил карьеру в бизнесе. Он работал в телекоммуникационной компании Lattelecom, руководил Auto Torino, Auto Group Baltic и другими предприятиями, связанными с продажей автомобилей.
С 2008 года он возглавлял Inchcape Motors Latvia - крупную компанию, занимавшуюся торговлей автомобилями различных марок. Однако практически сразу после назначения ему пришлось столкнуться с одним из самых тяжелых экономических кризисов в современной истории Латвии.
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В 2009 году продажи автомобилей резко сократились. Предприятие оказалось в сложнейшем положении, и Кулбергсу пришлось проводить масштабную реструктуризацию. В интервью журналу Ir он рассказывал, что численность работников сократилась с 378 до 120 человек, а количество автосалонов - с пяти до двух. При этом первоначальные убытки предприятия составляли около восьми миллионов евро.
По словам Кулбергса, он лично беседовал с увольняемыми работниками. В один из самых тяжелых дней ему пришлось провести около 70 таких разговоров.
Будущий премьер признавался, что тяжело переживал происходящее, поскольку понимал, как потеря работы скажется на жизни сотрудников и их семей. Но среди болезненных решений нашлось место и совершенно неожиданной идее.
Чтобы использовать освободившиеся помещения автосалона и покрывать расходы на отопление, Кулбергс предложил насыпать внутри здания песок и оборудовать площадки для пляжного волейбола. По его воспоминаниям, коллеги из международной группы Inchcape сначала посмеивались над необычным решением. Однако предприятие удалось сохранить, а позднее вывести из убытков. Этот опыт Кулбергс до сих пор считает одной из важнейших профессиональных школ своей жизни.
2013 год: потеря отца, развод и кризис в карьере
Если 2009 год стал испытанием для Кулбергса как руководителя, то 2013-й оказался особенно тяжелым в личном отношении. В марте после борьбы с онкологическим заболеванием умер его отец Виктор Кулбергс. Ему было 65 лет. В том же году распался первый брак Андриса. Политик не скрывает, что чрезмерная увлеченность работой сыграла в этом свою роль.
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В интервью Ir он откровенно признался:
"Я разрушил свою семью и очень об этом сожалею".
По словам Кулбергса, тогда он был настолько сосредоточен на спасении предприятия и профессиональных задачах, что личная жизнь постепенно отошла на второй план.
Параллельно произошли изменения и в карьере. После нескольких лет работы Кулбергс покинул Inchcape Motors Latvia. Впервые за долгое время он оказался без постоянной работы и начал искать новые профессиональные возможности.
Казалось, что решение найдено: Кулбергс прошел конкурс на должность регионального руководителя BMW. Однако буквально перед подписанием договора концерн на международном уровне приостановил внешний набор сотрудников.
По его воспоминаниям, решение было принято всего за два дня до запланированной поездки для подписания контракта. В итоге новый этап карьеры оказался связан не с продажей легковых автомобилей, а с совершенно другим направлением. Кулбергс перешел в нидерландскую компанию GeesinkNorba, которая производит мусороуборочную технику и оборудование для обращения с отходами. Здесь он занимался международными рынками, включая страны Балтии, Польшу, Россию, Беларусь и государства Центральной Азии.
Контракт на 26 миллионов евро, который перечеркнула война
Еще один переломный момент произошел 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Накануне Кулбергс работал над крупным контрактом на поставку мусороуборочного оборудования в Санкт-Петербург. Стоимость сделки составляла 26 миллионов евро.
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Со стороны завода договор уже был подписан. На следующее утро ожидалось получение документа с подписью российских партнеров. Но вместо продолжения сделки Кулбергс проснулся и узнал о начале войны.
В интервью Ir он рассказывал, что сразу понял: о реализации контракта больше не может быть речи. По его словам, главным вопросом стало то, как помочь компании сохранить активы и прекратить деятельность на российском рынке. Войну он впоследствии называл одним из ключевых событий, изменивших его жизненные приоритеты.
Весной 2022 года Кулбергс начал активнее участвовать в общественной жизни. Он помогал организовывать акции в поддержку Украины, в том числе в Даугавпилсе и Риге.
В апреле к нему обратился предприниматель Улдис Пиленс с предложением присоединиться к объединению специалистов и предпринимателей, заинтересованных в изменениях в государственном управлении. Сам Кулбергс утверждает, что первоначально не планировал становиться профессиональным политиком. Но постепенно общественная деятельность привела его к решению участвовать в парламентских выборах.
Авария, после которой пришлось заново учиться ходить
Однако прежде чем Кулбергс оказался в Сейме, его жизнь едва не оборвалась. 1 мая 2022 года он попал в тяжелую автомобильную аварию. Будущий премьер возвращался домой после поездки в Лиепаю на своем историческом Mitsubishi Lancer Evolution VI. По его рассказу, на одном из поворотов навстречу неожиданно выехал автомобиль Volvo V70. Произошло лобовое столкновение.
Kā ķirurgs teica, mani izglāba CAT biezie zābaki, kuri iesprūda starp grīdu un paneli, bet saglāba no rosola manas kājas. Pateicoties tiem, man bojājumu ir stipri mazāk! nez kas būtu botās ⏬️ https://t.co/IDPxSqGIa6— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) May 4, 2022
Впоследствии Кулбергс вспоминал, что благодаря опыту участия в автоспорте успел снизить скорость, но избежать удара уже не мог. Последствия оказались тяжелыми.
Обе ноги были сломаны в девяти местах. Кулбергс провел 34 дня в больнице, перенес пять операций и пять месяцев передвигался в инвалидной коляске. Человек, привыкший к активной жизни, работе, спорту и постоянному движению, внезапно оказался зависим от помощи окружающих.
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Ātro ekipāža visu paskaidroja, iekapsulēja pārlauzto kāju, kas karājās zābakā, piefiksēja datus un steidzami nogādāja reanimācijā⏬️ https://t.co/Lp5PRC83n5— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) May 4, 2022
Позднее он подробно рассказал о пережитом автомобильному порталу iAuto. По его словам, происшествие полностью изменило привычную жизнь и заставило по-новому взглянуть на проблемы людей с ограниченной мобильностью.
Оказавшись в инвалидной коляске, Кулбергс обнаружил, насколько неудобными могут быть высокие бордюры, лестницы, общественные пространства и различные административные процедуры. Реабилитация продолжалась несколько месяцев. Ему пришлось восстанавливать способность самостоятельно передвигаться и постепенно возвращаться к привычным занятиям.
Когда осенью 2022 года Кулбергс впервые пришел в Сейм в качестве избранного депутата, он еще передвигался на костылях. Именно так он подошел к трибуне для принесения депутатской присяги.
Спустя некоторое время ему удалось вернуться не только к работе, но и к спорту. Позднее он даже участвовал в баскетбольных матчах парламентской команды.
Новая любовь и трое детей
Сегодня Андрис Кулбергс женат на Анне Кулберге. В интервью журналу Privātā Dzīve, опубликованном 14 октября 2026 года, Анна рассказала, что они вместе уже 12 лет, из которых девять состоят в браке.
У политика трое детей. Старший сын Кристианс Кулбергс уже взрослый. В нынешнем браке растут дочь Карлина, которой восемь лет, и младший сын Карлис Артур. В ноябре мальчику исполнится три года.
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Есть любопытная семейная особенность: имена всех троих детей начинаются с буквы К. Как рассказывала Анна, именно этого хотел Андрис.
Несмотря на занятость, супруги стараются сохранять общие увлечения. Им нравятся неожиданные поездки, путешествия и активный отдых.
В интервью Radio SWH Кулбергс рассказывал, что однажды они с Анной отправились в путешествие на мотоцикле, преодолев более 7000 километров по дороге на Сардинию.
Он также признавался, что любит приключения и старается поддерживать в семье собственные традиции - от совместных поездок до праздников и семейных встреч. По словам политика, ему особенно важно, чтобы дети росли с ощущением принадлежности к семье и пониманием ее ценностей.
Младшего сына забрал из роддома на машине для ралли
О любви Кулбергса к автомобилям свидетельствует и необычная история, произошедшая в ноябре 2023 года. Когда пришло время забирать Анну и новорожденного Карлиса Артура из роддома, отец семейства решил превратить обычную поездку домой в особенное событие. Он приехал на раллийном автомобиле 1999 года выпуска. Так Кулбергс продолжил семейную традицию, начатую еще его отцом Виктором.
По семейным воспоминаниям, самого Андриса после рождения везли домой на редком Rolls-Royce, который, как утверждается, когда-то был подарен Иосифом Сталиным Вячеславу Молотову. Историю об этой необычной семейной традиции в ноябре 2023 года рассказывало издание Santa.
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Сам Кулбергс на протяжении многих лет коллекционировал исторические автомобили. В интервью Ir в июне 2026 года упоминались принадлежащие ему Alfa Romeo 6C 2500 SS 1939 года выпуска и Dodge Challenger 1973 года.
С автомобилем Mitsubishi Lancer Evolution у него связана отдельная история. Именно на такой машине он участвовал в любительских ралли вместе со своим другом Андисом Вейнбергсом.
Однажды Вейнбергс признался, что никогда не сидел в спортивном автомобиле. Спустя две недели Кулбергс неожиданно сообщил другу, что записал их на соревнования, причем Вейнбергсу предстояло стать штурманом. Первые гонки состоялись в 2016 году и закончились вылетом с трассы. Тем не менее увлечение ралли сохранилось, а красный Mitsubishi стал одной из любимых машин Кулбергса. Позднее именно этот автомобиль серьезно пострадал в аварии 2022 года.
"Иногда видимся только утром, когда чистим зубы"
После назначения Андриса Кулбергса премьер-министром повседневная жизнь семьи заметно изменилась. Как рассказывала его супруга Анна, муж и раньше отличался полной самоотдачей в работе. Но обязанности главы правительства сделали его график еще более напряженным.
В интервью Privātā Dzīve она призналась, что Андрис никогда не был человеком, который уходит на работу ровно в восемь утра и возвращается домой к шести вечера.
По ее словам, он всегда полностью погружается в любое дело и редко умеет останавливаться. При этом сама Анна тоже работает на руководящей должности, поэтому ей приходится совмещать профессиональные обязанности с заботой о детях. Семье помогает бабушка, живущая неподалеку. Постоянной няни у супругов нет.
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После назначения Кулбергса премьер-министром появились и дополнительные бытовые сложности, связанные с охраной. Даже обычные поездки по магазинам теперь приходится организовывать с учетом требований безопасности.
Еще откровеннее Анна высказалась в интервью Kas Jauns в октябре 2026 года, рассказывая о последних неделях перед парламентскими выборами.
"Последние две недели мы его вообще не видели. Встречались по утрам, когда чистили зубы, и на этом все", - призналась она.
Женщина также рассказала, что переживает из-за чрезмерной нагрузки мужа и недостатка отдыха. По ее словам, в особенно напряженный предвыборный период он спал в среднем около трех часов за ночь. Однако Анна надеется, что такой режим не станет постоянным.
Чтобы хотя бы ненадолго отвлечь мужа от политики, в день выборов она организовала ему сюрприз - встречу с друзьями и совместную поездку на мотоциклах. По ее словам, после этого короткого отдыха Андрис снова улыбался и с удовольствием проводил время с детьми.
От автомобильного бизнеса до кресла премьер-министра
Политическая карьера Кулбергса началась сравнительно недавно. На выборах 2022 года он был избран депутатом 14-го Сейма от объединения Apvienotais saraksts, хотя сам не состоял ни в одной из входящих в него партий.
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В парламенте Кулбергс активно занимался экономическими вопросами, проблемами транспорта и государственными расходами. Широкую известность ему принесла работа во главе парламентских следственных комиссий, в частности комиссии по расследованию проблем проекта Rail Baltica и комиссии, изучавшей причины удорожания централизованного теплоснабжения в Риге.
16 мая 2026 года после отставки правительства Эвики Силини президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новый Кабинет министров. Уже 28 мая Сейм утвердил его правительство. За него проголосовали 66 депутатов, против - 25.
Так человек, который еще несколько лет назад руководил международным автомобильным бизнесом и не собирался становиться профессиональным политиком, занял высший пост в исполнительной власти Латвии.
Сам Кулбергс в интервью Ir сравнивал свое решение прийти в политику с попыткой изменить курс огромного корабля, который движется к опасности. При этом он подчеркивал, что не считает политическую карьеру обязательным занятием на всю оставшуюся жизнь. По его словам, он готов вернуться в предпринимательскую среду, если его работа во главе правительства больше не будет востребована.