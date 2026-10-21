Погода в Латвии отклонится от климатической нормы: что прогнозируют синоптики
Осень в Латвии продолжает удивлять необычно теплой погодой. По прогнозам синоптиков, не только эта, но и следующая неделя окажется значительно теплее климатической нормы, а дождей будет меньше, чем обычно в это время года.
В четверг будет переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном юго-восточном ветре минимальная температура воздуха ночью составит от +2 градусов в отдельных районах восточной части страны до +11 градусов на побережье Курземе. Днем воздух прогреется до +11...+16 градусов.
В пятницу, начиная с юго-западных районов страны, во многих местах пройдут дожди. Ветер ослабеет, а температура воздуха составит +10...+14 градусов.
В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, местами на востоке страны возможны небольшие дожди. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха останется выше нуля, а днем столбики термометров поднимутся до +9...+14 градусов.
В начале следующей недели временами также ожидаются дожди, однако существенных изменений температуры не прогнозируется.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, нынешняя и следующая недели в Латвии будут на 3-4 градуса теплее климатической нормы. При этом количество осадков останется ниже обычного для осени уровня.