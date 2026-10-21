Погода в Латвии отклонится от климатической нормы: что прогнозируют синоптики

В четверг будет переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном юго-восточном ветре минимальная температура воздуха ночью составит от +2 градусов в отдельных районах восточной части страны до +11 градусов на побережье Курземе. Днем воздух прогреется до +11...+16 градусов.