В Латвии на три дня изменится расписание поездов. Какие рейсы отменят и перенесут?
С 28 по 30 октября изменится расписание отдельных поездов Vivi на Айзкраукльской линии из-за ремонта железнодорожного переезда, который проведет предприятие Latvijas dzelzceļš. Некоторые рейсы отменят или сократят, другие будут отправляться раньше или позже обычного. Изменения также затронут поезда на Даугавпилсском, Мадонском и Лудзенском направлениях, а также последний вечерний рейс из Риги в Елгаву.
Компания Vivi призывает пассажиров перед каждой поездкой проверять актуальное время отправления и номер пути, с которого будет отправляться поезд. В каждый из трех дней предусмотрены разные временные изменения, призванные уменьшить неудобства, связанные с ремонтными работами.
Какие рейсы отменят 28 и 29 октября
В эти дни будут отменены два поезда из Риги, отправляющиеся в 19:39 и 20:39. Поезд, который обычно отправляется из Риги в 17:24 и следует до Огре, будет курсировать только до Саласпилса.
Также отменяются два рейса из Лиелварде - в 19:28 и 20:25. Поезд, который обычно отправляется из Огре, начнет движение из Саласпилса в 18:15, на 32 минуты раньше привычного времени. Еще один поезд из Лиелварде в Ригу отправится на девять минут раньше - в 18:15.
Некоторые рейсы, напротив, будут отправляться значительно позже. Например, поезд из Риги в Айзкраукле отправится в 22:09, а из Лиелварде в Ригу - в 22:07. Оба рейса задержатся относительно обычного расписания на полчаса.
Какие поезда отправятся раньше 29 и 30 октября
В эти дни изменится расписание нескольких утренних рейсов. Из Риги раньше обычного отправятся поезд в Айзкраукле - в 4:47 и поезд в Огре - в 5:28.
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Поезд из Лиелварде в Ригу отправится на 13 минут раньше, в 4:41, а поезд из Айзкраукле в Ригу - на две минуты раньше, в 5:01.
Изменятся пути отправления поездов
С 18:40 28 октября до 6:15 29 октября на остановках Доле, Дарзини, Румбула, Гайсма, Шкиротава и Даугмале поезда из Риги будут прибывать на второй путь. С него же будут отправляться поезда в направлении Риги.
На станции Саласпилс поезда в Ригу, как обычно, будут отправляться с первого пути, а прибывающие из Риги - на второй. При этом рейс в 18:15 отправится с третьего пути.
На остановке Яняварты дизельные поезда в Ригу будут отправляться с первого пути. На второй путь будут прибывать и с него отправляться все электропоезда, а также прибывать дизельные поезда из Риги.
С 18:40 29 октября до 6:15 30 октября порядок изменится. На остановках Доле, Дарзини, Румбула, Гайсма, Шкиротава и Даугмале поезда из Риги будут прибывать на первый путь, с которого также будут отправляться составы в направлении столицы.
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В Саласпилсе поезда в Ригу продолжат отправляться с первого пути, прибывающие из Риги - на второй, а рейс в 18:15 - с третьего.
На остановке Яняварты все электропоезда и дизельные поезда в Ригу будут отправляться с первого пути, а дизельные поезда из Риги будут прибывать на второй.
Изменения на других направлениях
28 и 29 октября последний поезд из Риги в Елгаву отправится на 10 минут позже обычного - в 23:45.
Изменения также затронут отдельные дизельные поезда:
- Рига - Даугавпилс. Один из рейсов отправится на 11 минут позже - в 21:12. Еще один поезд из Риги отправится также на 11 минут позже - в 18:21. Поезд из Даугавпилса, отправляющийся в 16:29, прибудет в Ригу на три минуты позже обычного.
- Рига - Мадона. Поезд отправится на три минуты позже - в 19:04. Прибытие в Ригу также задержится на 12 минут - до 21:38.
- Лудза - Рига. Поезд отправится по обычному расписанию, в 16:55, однако прибудет в столицу на 12 минут позже - в 20:11.
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В Vivi подчеркивают, что все актуальные изменения уже внесены в расписание на официальном сайте компании и в мобильном приложении.
Уточнить расписание, получить информацию о билетах и задать другие вопросы, связанные с поездками, можно в круглосуточном центре обслуживания клиентов Vivi по бесплатному телефону 8760.