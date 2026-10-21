В Латвии на три дня изменится расписание поездов. Какие рейсы отменят и перенесут?

Также отменяются два рейса из Лиелварде - в 19:28 и 20:25. Поезд, который обычно отправляется из Огре, начнет движение из Саласпилса в 18:15, на 32 минуты раньше привычного времени. Еще один поезд из Лиелварде в Ригу отправится на девять минут раньше - в 18:15.