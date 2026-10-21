Покупки на Temu, AliExpress и других зарубежных площадках станут еще дороже: с 1 ноября вводят новый сбор

Например, если в посылке стоимостью до 150 евро находятся товары трех разных позиций, за каждую из них придется заплатить как таможенную пошлину в размере 3 евро, так и сбор за обработку в размере 2 евро. Дополнительно будет начисляться налог на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с действующим порядком.