Покупки на Temu, AliExpress и других зарубежных площадках станут еще дороже: с 1 ноября вводят новый сбор
С 1 ноября 2026 года вступят в силу новые требования законодательства Европейского союза, предусматривающие введение сбора за обработку всех посылок из третьих стран. Теперь за каждую товарную позицию в посылке необходимо будет платить сбор (Union handling fee) в размере 2 евро.
С 1 ноября сбор за обработку в размере 2 евро будет взиматься за каждую товарную позицию. Изменения коснутся товаров, приобретенных в интернет-магазинах и на платформах электронной торговли за пределами Европейского союза, например в Китае, США, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и других третьих странах.
Например, если в посылке стоимостью до 150 евро находятся товары трех разных позиций, за каждую из них придется заплатить как таможенную пошлину в размере 3 евро, так и сбор за обработку в размере 2 евро. Дополнительно будет начисляться налог на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с действующим порядком.
Если стоимость товаров в посылке превышает 150 евро, к ним будет применяться стандартная ставка ввозной таможенной пошлины, установленная законодательством Европейского союза. При этом за каждую товарную позицию также придется заплатить сбор за обработку в размере 2 евро и НДС в соответствии с действующим порядком.
Напомним, что с 1 июля этого года уже отменено освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Теперь на такие отправления распространяется фиксированная таможенная пошлина в размере 3 евро за каждую товарную позицию.
Если интернет-магазин или платформа электронной торговли работает в рамках специального режима уплаты НДС при импорте (IOSS), таможенную пошлину, НДС и сбор за обработку можно будет оплатить непосредственно во время покупки. В таком случае покупателю не придется самостоятельно заниматься таможенным оформлением, поскольку все необходимые формальности выполнит доставщик посылки.
В остальных случаях платежи необходимо будет внести при таможенном оформлении отправления.
Цель изменений - обеспечить более справедливую конкуренцию между продавцами из Европейского союза и третьих стран, снизить риски мошенничества и повысить эффективность контроля за товарами, поступающими на рынок.