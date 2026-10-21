Какая погода ожидается в Латвии в среду?
В Латвии
Сегодня 07:16
До +14 градусов и без дождей: прогноз погоды на среду
В среду, 21 октября, в Латвии сохранится приятная осенняя погода без дождей. Однако солнце порадует не всех жителей страны.
В среду, 21 октября, в некоторых районах Латвии выглянет солнце, однако преимущественно в Курземе небо будет облачным. Ожидается слабый или умеренный ветер восточных направлений. День пройдет без осадков, температура воздуха повысится до +10...+14 градусов.
В Риге ожидается солнечная и сухая погода. Продолжит дуть восточный ветер, а воздух прогреется до +11...+13 градусов.