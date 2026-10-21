В Риге Volkswagen столкнулся с автобусом: водители не смогли договориться, кто виноват
Во вторник утром, 20 октября, в рижском микрорайоне Межциемс столкнулись автобус и легковой автомобиль Volkswagen. Водители не смогли договориться о том, кто виноват в аварии, поэтому на место вызвали полицию. Установить обстоятельства происшествия поможет видеорегистратор, установленный в автобусе.
Авария произошла на улице Сергея Эйзенштейна. Из-за столкновения движение по пяти полосам дороги оказалось частично перекрыто. Посреди проезжей части с включенной аварийной сигнализацией стояли автобус и легковой автомобиль, между которыми оставалось всего несколько сантиметров, сообщает "Degpunktā".
Судя по повреждениям транспортных средств, легковой автомобиль скользил вдоль боковой части автобуса, а окончательное положение машин не соответствует тому, в котором произошло первоначальное столкновение.
На первый взгляд создается впечатление, что Volkswagen буквально вытолкнул значительно более крупный автобус из его полосы. Предположительно, водитель легкового автомобиля собиралась повернуть налево, однако не заняла необходимое положение на дороге и столкнулась с автобусом.
Не исключено, что женщина намеревалась повернуть из правой полосы либо в последний момент начала перестраиваться, чтобы занять правильное положение для маневра. Однако позади находился автобус. Кто именно нарушил правила дорожного движения, предстоит установить с помощью записи видеорегистратора общественного транспорта.
Водители не смогли прийти к единому мнению относительно обстоятельств аварии, поэтому к разбирательству подключилась Государственная полиция.
Представитель полиции Элина Приедите сообщила, что, по предварительной информации, в результате столкновения никто не пострадал. Сотрудники полиции продолжили работу на месте происшествия, выясняя его обстоятельства.
Несмотря на аварию, серьезных затруднений для движения не возникло. Транспортные средства остановились таким образом, что другие водители могли объехать место столкновения с обеих сторон, поэтому пробка не образовалась.