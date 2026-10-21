Эксперт сравнил Латвию с Литвой и Эстонией. А нужна ли вообще стране национальная авиакомпания?
Национальная авиакомпания airBaltic оказалась в сложной финансовой ситуации, которая затрагивает не только государство, вложившее в компанию сотни миллионов евро, но и пассажиров, купивших билеты и рассчитывавших на перелеты. При этом эксперт Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс сомневается, что наличие национальной авиакомпании само по себе гарантирует нашей стране экономическое преимущество.
Своим мнением Лейшкалнс поделился в передаче "Preses klubs", где обсуждались значение airBaltic для Латвии и государственные инвестиции в компанию. По словам эксперта, нынешняя ситуация создает проблемы для людей, которые доверились перевозчику и приобрели авиабилеты. Однако определенные основания для осторожного оптимизма все же есть. Он обратил внимание, что сейчас компания находится в процессе правовой защиты. В таких обстоятельствах ее деятельность контролируют специалисты, которые определяют, какие решения руководство вправе принимать, а какие действия недопустимы. "Я считаю, это хорошо, потому что в противном случае, если бы компания просто обанкротилась, не было бы ни того, ни другого", - сказал эксперт.
По его мнению, сама возможность контролировать дальнейшие действия компании лучше, чем ситуация, при которой перевозчик просто прекращает существование. При этом вопрос о том, насколько оправданны государственные вложения в airBaltic, остается открытым.
Лейшкалнс поставил под сомнение часто звучащий аргумент о том, что национальная авиакомпания является необходимым условием экономического развития страны.
"Нам все время рассказывают, что у нас есть национальная авиакомпания и что она очень важна для нашей экономики. Но я смотрю на Литву - у нее нет такой авиакомпании. У эстонцев ее тоже нет, но их ВВП на душу населения примерно на 20% выше, чем в Латвии", - заявил он.
Эксперт оговорился, что на экономические показатели, безусловно, влияют и другие факторы. Тем не менее, по его мнению, сравнение с соседними странами заставляет задуматься о том, действительно ли наличие собственного национального перевозчика автоматически делает государство экономически сильнее. "У меня не сходятся эти рассказы о том, что, если у нас есть национальная авиакомпания, мы становимся могущественными, а у тех, у кого ее нет, все, мол, не так хорошо. Получается, что у них ВВП на душу населения выше", - отметил Лейшкалнс.