Эксперт сравнил Латвию с Литвой и Эстонией. А нужна ли вообще стране национальная авиакомпания?

Эксперт оговорился, что на экономические показатели, безусловно, влияют и другие факторы. Тем не менее, по его мнению, сравнение с соседними странами заставляет задуматься о том, действительно ли наличие собственного национального перевозчика автоматически делает государство экономически сильнее. "У меня не сходятся эти рассказы о том, что, если у нас есть национальная авиакомпания, мы становимся могущественными, а у тех, у кого ее нет, все, мол, не так хорошо. Получается, что у них ВВП на душу населения выше", - отметил Лейшкалнс.