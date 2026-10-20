В магазине мужчина устроил погром с помощью топора.
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Мужчина с предметом, похожим на топор, разгромил кассу в магазине в Екабпилсе. ВИДЕО
В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина громит кассовую зону в продуктовом магазине в Екабпилсе и агрессивно ведет себя по отношению к сотрудникам, угрожая им топором, сообщает jekabpilslaiks.lv.
Инцидент произошел в воскресенье, 18 октября, вскоре после 20:00 в магазине Beta в Екабпилсе. На опубликованном в интернете видео видно, как мужчина предметом, похожим на топор, повреждает оборудование магазина, в том числе кассовую зону, после чего покидает торговое помещение.
Представитель Государственной полиции Рута Страутниеце-Апаля подтвердила, что 18 октября вскоре после 20:00 полиция получила информацию об инциденте в продуктовом магазине на улице Крустпилс.
Мужчина повредил торговое оборудование и кассовый аппарат. Физически никто не пострадал. Начат уголовный процесс, полиция проводит расследование.