Мужчина с предметом, похожим на топор, разгромил кассу в магазине в Екабпилсе. ВИДЕО

Инцидент произошел в воскресенье, 18 октября, вскоре после 20:00 в магазине Beta в Екабпилсе. На опубликованном в интернете видео видно, как мужчина предметом, похожим на топор, повреждает оборудование магазина, в том числе кассовую зону, после чего покидает торговое помещение.