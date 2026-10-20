Три автомобиля столкнулись в Риге - полицейская машина перевернулась на крышу
Фото: Скриншот видео
Машина муниципальной полиции перевернулась после столкновения в Риге.
Аварии и происшествия

Три автомобиля столкнулись в Риге - полицейская машина перевернулась на крышу

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Во вторник в Риге на улице Грауду столкнулись три автомобиля, в том числе машина муниципальной полиции. В результате аварии пострадали два человека, которых доставили в медицинское учреждение.

В Государственную полицию вызов поступил в 17:38. По предварительной информации, в ДТП участвовали два автомобиля Toyota и один Peugeot.

На видео, распространяющихся в социальных сетях, видно, что служебная Toyota муниципальной полиции перевернулась на крышу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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