Машина муниципальной полиции перевернулась после столкновения в Риге.
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Сегодня 20:42
Три автомобиля столкнулись в Риге - полицейская машина перевернулась на крышу
Во вторник в Риге на улице Грауду столкнулись три автомобиля, в том числе машина муниципальной полиции. В результате аварии пострадали два человека, которых доставили в медицинское учреждение.
В Государственную полицию вызов поступил в 17:38. По предварительной информации, в ДТП участвовали два автомобиля Toyota и один Peugeot.
На видео, распространяющихся в социальных сетях, видно, что служебная Toyota муниципальной полиции перевернулась на крышу.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.