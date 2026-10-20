Не все хотят, чтобы пограничники получили больше прав на применение оружия

Предполагается, что в результате дискуссий вовлеченные ведомства придут к приемлемому решению, и комиссия рассмотрит этот вопрос еще раз через неделю. Планируется, что поправки будут продвигаться в срочном порядке, и комиссия может попросить включить их в повестку дня пленарного заседания парламента на следующей неделе.