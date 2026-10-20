Не все хотят, чтобы пограничники получили больше прав на применение оружия
Пограничникам хотят расширить права на применение огнестрельного оружия при защите границы, но инициатива МВД столкнулась с сопротивлением. В МИД и Генеральной прокуратуре считают, что предложенные поправки создают слишком большие риски и могут привести к судебным разбирательствам.
Ряд учреждений возражает против предложенной Министерством внутренних дел (МВД) редакции поправок, предусматривающих предоставление пограничникам более широких прав на применение огнестрельного оружия. Из-за этих возражений комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник еще не приняла решения о дальнейшей передаче поправок в парламент.
Предполагается, что в результате дискуссий вовлеченные ведомства придут к приемлемому решению, и комиссия рассмотрит этот вопрос еще раз через неделю. Планируется, что поправки будут продвигаться в срочном порядке, и комиссия может попросить включить их в повестку дня пленарного заседания парламента на следующей неделе.
Представитель Латвии в международных правозащитных организациях Элина Луизе Витола, представляющая Министерство иностранных дел, заявила на заседании комиссии, что министерство не может поддержать поправки в их нынешней редакции, поскольку правовую базу определяет Европейская конвенция по правам человека, которая защищает право на жизнь. Также действующее регулирование уже предусматривает, что пограничники имеют право в определенных случаях применять огнестрельное оружие.
Предложенная МВД норма слишком широка, и предложенная редакция создаст высокие риски судебных разбирательств как на национальном, так и на международном уровне, сказала Витола.
Соглашаясь с мнением МИД о рисках судебных разбирательств, прокурор департамента защиты государственной безопасности Генеральной прокуратуры Каспарс Андрушкинс сказал, что и Генеральная прокуратура не может поддержать поправки в такой редакции.
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