Европа избавляет Латвию от туалетов во дворах: на подключение к канализации выделят новые деньги
Кабинет министров утвердил подготовленные Министерством умного управления и регионального развития (VARAM) поправки, которые предусматривают выделение 10,68 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) на развитие инфраструктуры для сбора и очистки сточных вод в небольших населенных пунктах.
Поддержку смогут получить небольшие населенные пункты, где объем загрязнения сточных вод соответствует нагрузке, создаваемой 1000–2000 человек. В Латвии насчитывается около 70 таких населенных пунктов, которые в течение двух последних периодов планирования фондов ЕС не могли получить финансирование на развитие инфраструктуры для утилизации сточных вод.
В новом раунде отбора можно будет получить финансирование на модернизацию очистных сооружений и оптимизацию их мощности, а также на строительство, реконструкцию и обновление централизованных канализационных сетей, насосных станций и напорных трубопроводов. Предусмотрена и поддержка приобретения резервных генераторов, которые позволят обеспечить бесперебойную работу очистных сооружений при перебоях с электроснабжением и укрепить возможности гражданской обороны.
Максимальный объем финансирования ЕФРР для одного проекта составит 500 000 евро, а доля поддержки может достигать 75% от приемлемых расходов. Для поставщиков общественных услуг водного хозяйства, которые будут реализовывать проекты в самоуправлениях восточного приграничья, доля поддержки ЕФРР может составить до 95%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в рижском районе начинают масштабную перестройку системы водоснабжения и канализации.