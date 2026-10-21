Европа избавляет Латвию от туалетов во дворах: на подключение к канализации выделят новые деньги

В новом раунде отбора можно будет получить финансирование на модернизацию очистных сооружений и оптимизацию их мощности, а также на строительство, реконструкцию и обновление централизованных канализационных сетей, насосных станций и напорных трубопроводов. Предусмотрена и поддержка приобретения резервных генераторов, которые позволят обеспечить бесперебойную работу очистных сооружений при перебоях с электроснабжением и укрепить возможности гражданской обороны.