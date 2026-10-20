31 октября в Риге пройдет факельное шествие по маршруту латвийских солдат

Путь факельного шествия выбран не случайно. Во время Войны за независимость Латвии нынешняя улица Слокас была частью важной дороги между Ригой и Юрмалой. По ней латвийские солдаты отправлялись к местам сражений, в том числе к Судрабкалниньшу, где в 1919 году шли бои за независимость молодой республики.