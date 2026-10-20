31 октября в Риге пройдет факельное шествие по маршруту латвийских солдат
31 октября в Риге состоится традиционное факельное шествие, посвященное героям борьбы за независимость Латвии. Участники пройдут по историческому маршруту, которым более ста лет назад латвийские солдаты отправлялись к местам сражений. Мероприятие откроет месяц патриотизма в столице.
Шествие начнется в 16:45 у памятника Автотанковому полку на улице Пулка 5. Оттуда участники с зажженными факелами направятся к Судрабкалниньшу (Sudrabkalniņš). В 17:45 у памятника воинам 6-го Рижского пехотного полка состоится торжественная церемония памяти.
Путь факельного шествия выбран не случайно. Во время Войны за независимость Латвии нынешняя улица Слокас была частью важной дороги между Ригой и Юрмалой. По ней латвийские солдаты отправлялись к местам сражений, в том числе к Судрабкалниньшу, где в 1919 году шли бои за независимость молодой республики.
Именно в районе Анниньмуйжи бойцы 6-го Рижского пехотного полка сражались против войск Бермонта. В ходе памятного мероприятия особое внимание уделят этим солдатам, а также всем участникам Войны за независимость Латвии.
Памятник воинам 6-го Рижского пехотного полка на Судрабкалниньше был открыт 31 октября 1937 года. Он посвящен защитникам Риги, которые в 1919 году сражались за свободу Латвии.
За прошедшие десятилетия памятник пострадал от времени и действий вандалов. Несколько лет назад по заказу Рижского агентства памятников его отреставрировали.