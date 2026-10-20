Два мигранта пытались пересечь границу по водопропускной трубе
В самоуправлении Друскининкая двое предполагаемых нелегальных мигрантов из Беларуси попытались проникнуть в Литву через водопропускную трубу ручья, однако, заметив прочные металлические ворота и услышав приближающихся пограничников, вернулись на белорусскую территорию.
Как сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), двух человек, приблизившихся со стороны Беларуси в первой половине дня, зафиксировали через систему видеонаблюдения сотрудники Кабяляйской заставы Варенского пограничного подразделения.
Мигранты пытались попасть в Литву через трубу диаметром около 2,8 метра, по которой из Беларуси протекает ручей Кусенка. По данным СОГГЛ, у нарушителей были с собой ножницы по металлу, которыми они предположительно намеревались разрезать металлические ворота, установленные на конце трубы. В трубе мигранты пробыли чуть больше минуты, после чего отступили обратно в Беларусь.
В ведомстве не исключают, что, увидев прочные ворота, мигранты поняли, что не смогут преодолеть их с имеющимися у них ножницами. Также предполагается, что они могли услышать звук приближающихся внедорожников пограничников. Прибывшие на место сотрудники Кабяляйской и Друскининкской застав осмотрели ворота трубы и подняли служебный дрон для проверки территории. Других нарушений не выявлено.
В этом году литовские пограничники пресекли 1695 попыток нелегальных мигрантов проникнуть в страну из Беларуси в неустановленных местах.