Два мигранта пытались пересечь границу по водопропускной трубе

Мигранты пытались попасть в Литву через трубу диаметром около 2,8 метра, по которой из Беларуси протекает ручей Кусенка. По данным СОГГЛ, у нарушителей были с собой ножницы по металлу, которыми они предположительно намеревались разрезать металлические ворота, установленные на конце трубы. В трубе мигранты пробыли чуть больше минуты, после чего отступили обратно в Беларусь.