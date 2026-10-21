На США полагаться нельзя: европейские операторы готовят ответ Starlink

Пока альянс лишь изучает совместную заявку: частоты еще не распределены, а запуск услуги не объявлен. При этом Deutsche Telekom уже сотрудничает со Starlink — планирует предложить его спутниковую связь клиентам в ряде европейских стран. Новая инициатива не отменяет существующих соглашений операторов со спутниковыми компаниями.