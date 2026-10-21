На США полагаться нельзя: европейские операторы готовят ответ Starlink
Orange, Deutsche Telekom, Telefónica и Vodafone договорились изучить возможность совместной заявки на европейские частоты для спутниковой связи. Инициатива может стать европейским ответом Starlink, который развивает связь напрямую между спутниками и смартфонами.
О планах компаний сообщило агентство Bloomberg - операторы подтвердили, что подписали письмо о намерениях.
Речь идет о технологии Direct-to-Device: совместимый смартфон сможет подключаться к спутнику, когда наземная мобильная сеть недоступна. Такой сервис может расширить покрытие в отдаленных районах и помочь сохранить связь при сбоях обычной инфраструктуры. Еврокомиссия предложила создать единый порядок распределения частот в диапазоне 2 ГГц для мобильных спутниковых услуг после 2027 года.
Операторы намерены развивать наземную инфраструктуру и координацию сети в Европе. Саму спутниковую группировку должен предоставить партнер, которого пока не выбрали. Компании также заявляют, что хотят обеспечить другим мобильным операторам открытый доступ к инфраструктуре.
Пока альянс лишь изучает совместную заявку: частоты еще не распределены, а запуск услуги не объявлен. При этом Deutsche Telekom уже сотрудничает со Starlink — планирует предложить его спутниковую связь клиентам в ряде европейских стран. Новая инициатива не отменяет существующих соглашений операторов со спутниковыми компаниями.