ЕС вновь усиливает защиту прав пассажиров - что изменится для авиапутешественников
Купили билет через посредника, а рейс отменили? Европарламент одобрил правила, по которым деньги вернут полностью, вместе с комиссией посредника, за 14 дней. Эта и другие новые нормы заработают с 23 октября 2027 года.
Пленарное заседание Европейского парламента окончательно одобрило новые правила, направленные на усиление защиты пассажиров в случае сбоев в поездках. За постановление проголосовали 652 депутата Европарламента, 2 были против, 8 воздержались.
Новые правила уточняют порядок возврата средств за авиабилеты, купленные через посредников, в случае отмены рейса авиакомпанией. Согласно новым правилам, в такой ситуации пассажир имеет право в течение 14 дней получить обратно всю уплаченную сумму, включая комиссию посредника. При этом авиакомпания обязана вернуть посреднику деньги за отмененные билеты в течение семи дней. Посредник, в свою очередь, должен информировать клиентов о процедуре возврата средств во время покупки билета.
Во всех странах будут введены единые формы для подачи заявлений на возмещение и компенсацию. Они будут разработаны для всех видов транспорта и на всех официальных языках ЕС, чтобы в будущем упростить процесс получения компенсации.
Новые правила улучшат положение людей с инвалидностью и с ограниченной подвижностью: если им требуется сопровождающий, он сможет лететь с ними бесплатно. Правило бесплатного проезда для сопровождающих уже действует на автобусном, железнодорожном и морском транспорте.
Национальные ведомства получат больше полномочий для расследования и предотвращения нарушений прав пассажиров. Например, они смогут инициировать аудиты и проверки транспортных компаний, в том числе в случаях, когда на компанию ранее не поступало жалоб.
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Докладчик Маттео Риччи из Италии заявил, что путешествия — это часть жизни. "Каждый из нас становится пассажиром, когда едет на поезде на работу, на автобусе в поездку, по морю в отпуск или летит на самолете домой из отпуска. Теперь Европейский союз обеспечивает нам лучшую защиту в таких поездках. Государства смогут контролировать соблюдение правил без вмешательства суда. Права тех, кто покупает билеты через посредников, станут более ясными, а возможности людей с ограниченной подвижностью улучшатся. Защита людей важнее прибыли авиакомпаний".
Теперь постановление должен окончательно официально утвердить и Совет ЕС. После этого правовой акт будет опубликован в Официальном журнале Европейского союза и вступит в силу. Новые правила начнут применяться с 23 октября 2027 года — одновременно с постановлением о правах авиапассажиров.
Европейская комиссия представила предложение об обновлении правил в 2023 году в рамках так называемого пакета мобильности. В пакет также вошел правовой акт о правах авиапассажиров, который получил окончательное одобрение парламента в июле этого года. Ежегодно в ЕС воздушным, железнодорожным, автобусным или морским транспортом пользуются около 13 миллиардов пассажиров, и ожидается, что к 2030 году их число достигнет 15 миллиардов, а к 2050 году — почти 20 миллиардов.