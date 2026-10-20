ЕС вновь усиливает защиту прав пассажиров - что изменится для авиапутешественников

Докладчик Маттео Риччи из Италии заявил, что путешествия — это часть жизни. "Каждый из нас становится пассажиром, когда едет на поезде на работу, на автобусе в поездку, по морю в отпуск или летит на самолете домой из отпуска. Теперь Европейский союз обеспечивает нам лучшую защиту в таких поездках. Государства смогут контролировать соблюдение правил без вмешательства суда. Права тех, кто покупает билеты через посредников, станут более ясными, а возможности людей с ограниченной подвижностью улучшатся. Защита людей важнее прибыли авиакомпаний".