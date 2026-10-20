"Я понятия не имею, что делаю": мужчина назвал себя некомпетентным и неожиданно победил на выборах

Интерес к общественной деятельности у мужчины появился после того, как он начал разбираться в истории с закрытием общественной прогулочной дорожки вдоль берега озера. Роджерс изучал документы, задавал вопросы городским властям и рассказывал о происходящем в социальных сетях. Именно тогда он понял, что может влиять на происходящее в родном городе.