"Я понятия не имею, что делаю": мужчина назвал себя некомпетентным и неожиданно победил на выборах
33-летний канадский предприниматель Брэди Роджерс решил баллотироваться в городской совет и построил свою предвыборную кампанию на весьма необычной идее - он открыто заявлял, что ничего не понимает в политике и совершенно не подходит для этой работы. Однако вместо провала его ждала неожиданная победа: избиратели отдали ему больше голосов, чем многим опытным политикам.
Необычная история произошла в канадском городе Келоуна, расположенном в провинции Британская Колумбия. Как сообщает UPI, Брэди Роджерс привлек внимание всей страны благодаря предвыборным плакатам, которые совершенно не походили на традиционную политическую рекламу.
Вместо обещаний изменить жизнь горожан к лучшему мужчина размещал собственные фотографии с довольно странными лозунгами: "Я едва ли вообще хочу этим заниматься", "Просто пытаюсь заработать на аренду жилья", "Ладно, я это сделаю" и "Насколько сложным это вообще может быть?".
Еще более неожиданно выглядело приветствие на его предвыборном сайте: "Нравится ли мне политика? Нет. Знаю ли я, что делаю? Нет. Но достаточно ли я квалифицирован? Тоже нет".
Предвыборная кампания Роджерса быстро стала популярной в социальных сетях. Фотографиями его плакатов делились пользователи не только Канады, но и США, а сам кандидат начал получать приглашения на интервью.
17 октября в Келоуне состоялись муниципальные выборы, на которых за восемь мест в городском совете боролись 37 кандидатов. К удивлению многих, Роджерс получил 12 635 голосов и занял четвертое место, обойдя даже некоторых действующих депутатов. Таким образом, согласно предварительным результатам, предприниматель получил место в городском совете на следующие четыре года. Официально итоги выборов должны утвердить 21 октября.
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Несмотря на необычную рекламу, Роджерс оказался далеко не случайным человеком, решившим попробовать себя в политике ради шутки.
Он работал инженером по роботизированной автоматизации, а позднее вместе с женой основал компанию The Rogerie, которая занимается переработкой пластиковых отходов в новые товары. Бизнес, начавшийся в 2019 году в домашней прачечной, со временем вырос до полноценного магазина в центре Келоуны.
Интерес к общественной деятельности у мужчины появился после того, как он начал разбираться в истории с закрытием общественной прогулочной дорожки вдоль берега озера. Роджерс изучал документы, задавал вопросы городским властям и рассказывал о происходящем в социальных сетях. Именно тогда он понял, что может влиять на происходящее в родном городе.
"Я немного иронизирую, когда говорю, что некомпетентен. Я никогда не был политиком, но у меня определенно есть опыт, который, как мне кажется, может оказаться полезным", - объяснял он журналистам.
За шуточными лозунгами скрывалась вполне серьезная политическая программа. Роджерс намерен заниматься проблемами доступности жилья, бездомности, развитием общественного транспорта и поддержкой малого бизнеса. После объявления предварительных результатов он опубликовал видео, в котором заверил избирателей, что намерен серьезно относиться к своим обязанностям.
Сам предприниматель объясняет свое решение идти в политику довольно просто: ему нравится решать проблемы, и, когда он видит возможность помочь, он чувствует необходимость действовать.