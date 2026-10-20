Звезды 90-х внесены в "черный список": Haddaway и Dr. Alban не выступят в Латвии
Концерт "90's Disco Show", запланированный в рижской Xiaomi Arēna, пройдет без трех известных исполнителей 1990-х. Haddaway, Dr. Alban и LayZee внесены в список нежелательных для Латвии лиц, поэтому выступать в стране они не смогут.
Мероприятие "90's Disco Show" было запланировано на 20 ноября в рижской Xiaomi Arēna. Среди заявленных участников были Haddaway, настоящее имя которого Александр Хадавей, Dr. Alban (Альбан Нвапа), а также LayZee - участник группы Mr. President, настоящее имя которого Делрой Реналс.
Портал Delfi сообщил, что трое из четырех заявленных исполнителей связаны с российской концертной индустрией и ранее выступали в России. Журналисты связались с администрацией Xiaomi Arēna, где пояснили, что на момент подписания договоров информация о связях артистов со страной-агрессором не была известна.
В то же время представители арены отметили, что обычно в пределах имеющихся возможностей и ресурсов проверяют исполнителей перед возможными выступлениями в Риге. После обращения Delfi Xiaomi Arēna объявила, что эти артисты на площадке не выступят.
В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что регулярно призывают организаторов мероприятий тщательно проверять общедоступную информацию об исполнителях, с которыми планируется сотрудничество, и оценивать, насколько оно приемлемо в нынешних условиях и не создает ли репутационных, санкционных или иных рисков.
В ведомстве считают, что при рассмотрении возможности сотрудничества с конкретными артистами важно убедиться, что в своих высказываниях или действиях они никоим образом не поддерживали российскую агрессию против Украины.
МИД отмечает, что в нынешних геополитических условиях нельзя поддерживать въезд в Латвию и деятельность артистов, которые прямо или косвенно выражают враждебное отношение к стране, поддерживают российскую агрессию против Украины и политику Кремля в отношении Украины либо своими действиями подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.
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В министерстве пояснили, что с учетом широкого общественного резонанса и заключений компетентных учреждений Хадавей, Реналс и Нвапа были включены в список нежелательных для Латвии лиц еще в мае этого года. Поэтому выступления этих артистов в стране невозможны.