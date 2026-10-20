В среду ожидается в основном солнечная погода

Ночью и утром местами образуется туман. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +3..+8 градусов, местами в восточных районах страны - до нуля градусов. Днем воздух прогреется до +11..+16 градусов.