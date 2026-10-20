В рамках научного проекта желающих просят заняться переписыванием старинных латышских рукописей
Библиотека Латвийского университета (ЛУ) приглашает всех желающих присоединиться к проекту, в котором добровольцы читают и переписывают исторические латышские рукописи XVIII–XX веков. Переписанные тексты используются для обучения модели распознавания рукописей. Это позволит сделать тысячи писем, дневников и рукописных документов доступными для поиска и использования.
Акция по чтению рукописей проводится в рамках проекта ЛУ "ȬPEN – Открытые экосистемы знаний для развития гражданской науки". Проект способствует междисциплинарному сотрудничеству в области цифровых гуманитарных наук, языкознания, культурного наследия и информационных технологий. Его цель – развивать открытые экосистемы знаний и цифровые решения, которые делают языковое и культурное наследие Латвии более доступным для исследователей и общества.
Проект основан на подходе гражданской науки: исследователи, разработчики технологий, учреждения культурного наследия и общественность работают в общей среде сотрудничества. В рамках проекта создаются открытые решения на основе искусственного интеллекта (ИИ), в том числе модели распознавания рукописей и речи для латышского, латгальского и ливского языков. Участвуя в этой работе, добровольцы познакомятся с деятельностью архивов и цифровыми гуманитарными науками, освоят навыки чтения рукописей и внесут вклад в сохранение латышского культурного наследия.
Работа начинается с очного вводного занятия, а затем продолжается дистанционно. Обучение проходит раз в неделю, по средам в 18.00, в библиотеке Мисиня, входящей в состав библиотеки ЛУ, в Риге, на улице Рупниецибас, 10. Добровольцы могут выбрать подходящий уровень сложности работы и рукопись XVIII, XIX или XX века. После обучения каждый участник дистанционно переписывает рукописи в удобное для себя время и в собственном темпе, а на еженедельных встречах можно совместно разбирать наиболее сложные случаи. Для участия желательно иметь ноутбук на вводном занятии и компьютер для дистанционной работы, уделяя ей столько времени, сколько позволяют возможности, желательно около 2–3 часов в неделю.
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Запись и дополнительная информация: Анния Берзинска, руководитель отдела сохранения и оцифровки фонда библиотеки ЛУ (annija.berzinska@lu.lv | +371 26290284).