В рамках научного проекта желающих просят заняться переписыванием старинных латышских рукописей

Работа начинается с очного вводного занятия, а затем продолжается дистанционно. Обучение проходит раз в неделю, по средам в 18.00, в библиотеке Мисиня, входящей в состав библиотеки ЛУ, в Риге, на улице Рупниецибас, 10. Добровольцы могут выбрать подходящий уровень сложности работы и рукопись XVIII, XIX или XX века. После обучения каждый участник дистанционно переписывает рукописи в удобное для себя время и в собственном темпе, а на еженедельных встречах можно совместно разбирать наиболее сложные случаи. Для участия желательно иметь ноутбук на вводном занятии и компьютер для дистанционной работы, уделяя ей столько времени, сколько позволяют возможности, желательно около 2–3 часов в неделю.