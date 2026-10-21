Почему международный инвестор видит лучшие возможности за пределами Риги?

Можно было бы предположить, что инвестор такого масштаба сосредоточен на самых престижных объектах в Риге, Таллине и Вильнюсе. Однако последней инвестицией Nuve Partners, профинансированной Rietumu Banka, стало приобретение торговых центров с якорным арендатором Rimi не только в Риге и Юрмале, но и в Адажи, Бауске, Гулбене, Кулдиге, Лиепае, Мадоне, Олайне, Валмиере и Вентспилсе. "Мы все едим каждый день, поэтому продуктовые магазины - стабильный бизнес и хорошая долгосрочная инвестиция. Но недостаточно просто купить объект, получать арендную плату и забыть о нем. Люди приходят за молоком и другими товарами повседневного спроса, и на это мы существенно повлиять не можем. Однако все большее значение приобретает само здание, окружающая его среда и то, насколько органично оно вписывается в жизнь местного сообщества - в том числе за пределами крупных городов", - говорит Лаури Хенно.