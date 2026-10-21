Почему международный инвестор видит лучшие возможности за пределами Риги?
"Мы понимаем тенденции демографии и внутренней миграции, однако зачастую выгоднее быть владельцем лучшего магазина в Гулбене, Мадоне или Бауске, чем инвестировать в посредственный объект недвижимости в Риге, Вильнюсе или Таллине", - говорит сооснователь Nuve Partners Лаури Хенно. Его компания работает на Балтийском рынке торговой недвижимости с 2017 года. В прошлом году Nuve Partnters купила шопинг-центры в 11 городах Латвии, и продолжает искать новые возможности для роста.
Несмотря на растущее присутствие на рынке, большинство жителей Латвии, скорее всего, никогда не слышали о Nuve Partners. При этом многие из них наверняка бывали в одном из принадлежащих компании торговых центров. Во всех странах Балтии основными арендаторами объектов в портфеле компании обычно являются такие известные продуктовые сети как Rimi, Maxima и Selver, а также различные небольшие магазины и поставщики услуг.
Малоизвестная широкой публике компания Nuve Partners постепенно стала одним из ведущих инвесторов в торговую недвижимость в Балтии. Стоимость портфеля ее активов составляет около 135 миллионов евро. Предприятие нередко становится одним из первых инвесторов, которому поступают предложения при продаже крупных объектов торговой недвижимости в регионе.
Nuve Partners также управляет средствами институциональных инвесторов, в том числе инвестициями пенсионных фондов крупнейших банков Северных стран, поэтому ее деятельность косвенно связана с миллионами людей.
Можно было бы предположить, что инвестор такого масштаба сосредоточен на самых престижных объектах в Риге, Таллине и Вильнюсе. Однако последней инвестицией Nuve Partners, профинансированной Rietumu Banka, стало приобретение торговых центров с якорным арендатором Rimi не только в Риге и Юрмале, но и в Адажи, Бауске, Гулбене, Кулдиге, Лиепае, Мадоне, Олайне, Валмиере и Вентспилсе. "Мы все едим каждый день, поэтому продуктовые магазины - стабильный бизнес и хорошая долгосрочная инвестиция. Но недостаточно просто купить объект, получать арендную плату и забыть о нем. Люди приходят за молоком и другими товарами повседневного спроса, и на это мы существенно повлиять не можем. Однако все большее значение приобретает само здание, окружающая его среда и то, насколько органично оно вписывается в жизнь местного сообщества - в том числе за пределами крупных городов", - говорит Лаури Хенно.
Почему регионы?
Хотя в последние годы торговая недвижимость являлась одним из наиболее сильных сегментов рынка коммерческой недвижимости стран Балтии, так было далеко не всегда.
Лаури Хенно вспоминает, что еще в 2017 году, задолго до пандемии COVID-19, профессионалы рынка беспокоились о том, как на розничную торговлю повлияют такие факторы как выход на рынок Lidl и развитие электронной коммерции. Однако, по его мнению, продуктовые магазины доказали свою жизнестойкость, успешно пережив и пандемию, и последовавшие за ней экономические вызовы.
С точки зрения инвесторов в разные периоды наиболее привлекательными классами активов в Балтии считались жилая, логистическая, офисная и промышленная недвижимость. Однако долгосрочных инвесторов всегда привлекала именно стабильность сегмента торговой недвижимости.
Как раз эта стабильность, хотя со стороны это может показаться парадоксальным, подтолкнула Nuve Partners искать инвестиционные возможности за пределами Риги - крупнейшего и наиболее конкурентного рынка недвижимости Латвии.
"Будем честными - в основе нашего бизнеса лежит математика. За пределами столицы в Латвии часто можно найти более привлекательные инвестиционные возможности: с более низкой стоимостью приобретения, меньшей конкуренцией и хорошей долгосрочной доходностью. Мы хорошо понимаем демографические тенденции, но такие изменения происходят на протяжении десятилетий. В то же время хороший магазин в лучшем месте в Мадоне, Бауске или Олайне часто становится более доходной инвестицией, чем объект в каком-либо районе Риги. Конечно, столица обеспечивает более высокую ликвидность, но мы сосредоточены на стратегически значимых объектах с долгосрочными договорами аренды и услугами, которые нужны местным жителям каждый день", - объясняет Лаури Хенно.
Он также оптимистично оценивает перспективы развития экономики Латвии, в том числе регионов. По его мнению, в последние годы Латвия стала самой активной из стран Балтии в привлечении прямых иностранных инвестиций. Кроме того, самоуправления все лучше понимают, что развитие бизнеса и экономический рост тесно связаны с благополучием местных сообществ. И, с точки зрения инвестора, Латвия сегодня также предлагает более привлекательные возможности относительно цен на недвижимость, чем Эстония и особенно Литва.
Лаури Хенно отмечает, что жители стран Балтии стали более требовательными, поэтому недвижимость должна развиваться вместе с ними - и за пределами крупных городов. Сегодня торговые помещения должны быть привлекательными, ухоженными и хорошо освещенными, а энергоэффективность уже не является преимуществом - это само собой разумеющийся стандарт.
"Во всем портфеле стран Балтии мы постоянно ищем возможности внедрять решения в сфере зеленой энергетики, развивать инфраструктуру для зарядки электромобилей, улучшать транспортную доступность и реализовывать другие улучшения. Сегодня уже недостаточно просто быть арендодателем. Нужно помогать своим арендаторам развивать их бизнес. Одновременно следует быть активной частью местного сообщества, понимать его потребности и создавать среду, в которой людям хочется проводить время. В этом заключается суть нашей стратегии в Балтии: довольные клиенты означают довольных арендаторов, а это, в свою очередь, означает довольных инвесторов", - подчеркивает Лаури Хенно.
Роль банка
Хотя Nuve Partners имеет доступ как к институциональному, так и к частному капиталу, компания активно использует и банковское финансирование, чтобы ускорить рост своего портфеля.
Недавнее приобретение около 9000 квадратных метров торговых площадей в 11 городах Латвии стало первой сделкой, профинансированной Rietumu Banka - крупнейшим банком с местным капиталом в Латвии. Лаури Хенно отмечает, что банковское финансирование позволяет компании расти значительно быстрее.
"Без банковского финансирования наш портфель сегодня, скорее всего, был бы вдвое меньше. Конечно, у заемных средств есть своя цена, однако банковский капитал позволяет нам значительно быстрее использовать возможности рынка, и это эффективный инструмент роста. Мы также высоко оценили партнерский подход Rietumu Banka на протяжении всего процесса заключения сделки", - рассказывает Лаури Хенно.
Он добавляет, что требования и процедуры банков в целом схожи, а сотрудничество с Rietumu Banka оказалось не сложнее, чем с другими финансовыми партнерами. При этом опыт банка в трансграничных сделках, компетенция во всех странах Балтии и понимание локальных рынков стали существенным преимуществом.
"Мы всегда оцениваем предложения нескольких банков, однако наше первое сотрудничество с Rietumu Banka прошло очень успешно. Уверен, что по мере появления новых инвестиционных перспектив у нас будет еще много возможностей для совместной работы", - убежден представитель Nuve Partners.
Говоря о будущем, Лаури Хенно подтверждает, что компания планирует продолжать расширять свой портфель, сохраняя фокус на объектах торговой недвижимости, генерирующих стабильный денежный поток. "У нас есть множество потенциальных объектов для приобретения по всей Балтии, особенно в Латвии. Мы видим, что местный капитал становится все более сильным и зрелым, а часть инвесторов уже смотрит и на такие рынки как Польша. Однако наше главное преимущество - именно глубокое знание стран Балтии. Мы верим в эти страны, поэтому надеюсь, что новые сообщения о наших инвестициях - лишь вопрос времени: как в крупнейших городах, так и за их пределами", - резюмирует Лаури Хенно.