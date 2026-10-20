Суд США одобрил выделение дополнительных 35 млн евро на спасение airBaltic
Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка (США) в понедельник утвердил выделение оставшейся части первого транша финансирования debtor-in-possession (DIP) в размере 35 млн евро латвийской национальной авиакомпании airBaltic.
До сих пор компания уже получила 140 млн евро, и с этим решением первый транш финансирования в размере 175 млн евро утвержден в полном объеме.
Представитель airBaltic Аугустс Зилбертс пояснил, что это так называемое DIP-финансирование, или заем, предназначенный для обеспечения повседневной деятельности и ликвидности компании во время реструктуризации финансовых обязательств. Общий планируемый объем финансирования составляет до 350 млн евро, и следующие части финансирования будут доступны постепенно, при выполнении дополнительных условий и получении необходимых судебных решений.
На заседании в понедельник суд также рассмотрел другие вопросы, связанные с процессом реструктуризации. Была утверждена возможность продолжать использовать существующие банковские счета и платежные системы в Европе, а также привлекать необходимых юридических и финансовых консультантов. Эти решения позволяют обеспечить непрерывность повседневной деятельности компании и продолжить процесс реструктуризации.
Во временном постановлении суда говорится, что первый транш DIP-финансирования airBaltic составит 175 млн евро из запланированных в целом 350 млн евро. Доступ к следующим траншам финансирования в размере 125 млн и 50 млн евро будет зависеть от дополнительных судебных решений и выполнения условий реструктуризации.
Компании также придется соблюдать установленные в договоре о DIP-финансировании показатели минимальной ликвидности, предусматривая после получения первого транша финансирования поддержание остатка денежных средств в размере не менее 10 млн евро, а после получения второго транша - не менее 20 млн евро.
Читайте продолжение после рекламы
Одно из условий (milestones), установленных в графике реструктуризации, предусматривает, что в течение 80 дней с начала процесса по Chapter 11, то есть до начала декабря этого года, airBaltic должна заключить договоры конфиденциальности (NDA) как минимум с двумя потенциальными инвесторами.
В свою очередь, в течение 100 дней, то есть примерно до 23 декабря, airBaltic должна достичь соглашения с лизингодателями самолетов airBaltic, Pratt&Whitney, Airbus, Lufthansa, а также представить план по улучшению производительности, который показывает, как компания улучшит свою деятельность и сократит расходы. Также в течение 100 дней необходимо представить план реорганизации, предусматривающий полный возврат DIP-финансирования.