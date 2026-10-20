Суд США одобрил выделение дополнительных 35 млн евро на спасение airBaltic

В свою очередь, в течение 100 дней, то есть примерно до 23 декабря, airBaltic должна достичь соглашения с лизингодателями самолетов airBaltic, Pratt&Whitney, Airbus, Lufthansa, а также представить план по улучшению производительности, который показывает, как компания улучшит свою деятельность и сократит расходы. Также в течение 100 дней необходимо представить план реорганизации, предусматривающий полный возврат DIP-финансирования.