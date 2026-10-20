В Латвии выделили еще 5 млн евро на лекарства. Кому это поможет?
Во вторник, 20 октября, правительство Латвии одобрило выделение дополнительных 5 миллионов евро на компенсируемые лекарства. Средства направят на сокращение дефицита финансирования и обеспечение непрерывного лечения пациентов. Деньги выделены из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".
В настоящее время компенсируемые государством лекарства, стоимость которых покрывается на 75% или 100%, получают более 760 тысяч жителей Латвии. Значительная часть расходов приходится на препараты для пациентов с онкологическими заболеваниями, болезнями эндокринной системы, нарушениями питания и обмена веществ, заболеваниями системы кровообращения и нервной системы, а также инфекционными заболеваниями.
В 2026 году на финансирование системы компенсируемых лекарств из государственного бюджета предусмотрено 352 миллиона евро.
Расходы растут, но денег по-прежнему не хватает
В последние годы государственное финансирование компенсируемых медикаментов постепенно увеличивалось. В 2024 году на эти цели было выделено 284,5 миллиона евро, а в 2025 году - 308 миллионов евро.
Одновременно росло и количество пациентов, получающих лекарства за счет государства. Если в 2024 году таких жителей было около 656 тысяч, то в 2025 году - уже примерно 700 тысяч. В этом году их число превысило 760 тысяч.
Однако, несмотря на увеличение бюджета, выделяемых средств по-прежнему недостаточно для покрытия реальных потребностей. В Министерстве здравоохранения отмечают, что по сравнению с другими странами Европейского союза Латвия остается одним из государств с наиболее низким уровнем публичного финансирования компенсируемых лекарств.
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Почему государство хочет расширять систему компенсаций?
Повышение финансовой доступности лекарств остается одним из приоритетов Министерства здравоохранения. По оценке ведомства, систему компенсируемых медикаментов необходимо развивать и дальше. Включение новых препаратов в список лекарств, стоимость которых покрывает государство, позволяет не только расширить доступ пациентов к лечению, но и добиваться более выгодных цен при закупке медикаментов.
Дополнительные 5 миллионов евро должны помочь сократить существующий дефицит финансирования и обеспечить продолжение лечения для пациентов, которые уже получают компенсируемые препараты. При этом вопрос достаточности финансирования всей системы остается открытым.